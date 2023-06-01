Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が、6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌に決定した。

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本映画は、赤塚不二夫によるギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』の実写映画第2弾。20歳を過ぎてもクズでニート、しかしどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不能な物語が描かれている。2022年に公開された実写映画第1弾では、Snow Manが主演を務めた。

実写映画第2弾となる本作では、Aぇ! groupのメンバーである正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉に加え、草間リチャード敬太、さらに彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉も出演。6つ子を演じるキャストは全員が関西出身となり、関西仕込みのコメディセンスを活かしながら、ハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャストとスタッフによる新しい『おそ松さん』が描かれる。

主題歌「でこぼこライフ」は、Aぇ! groupらしいバンドサウンドに乗せて、「急がば回って、ザッツ・オーライ♡」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ」といった楽観的なメッセージが散りばめられた楽曲。少しの失敗も“これでいいのさ！”とポジティブに変換する、Aぇ! group史上もっともハイテンションで怒涛の展開が癖になるような1曲となっている。楽曲の詳細は今後順次明らかになっていく予定とのこと。

さらに、同楽曲が使用された本予告映像と、ビジュアルポスターも公開。詳細は映画公式サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）