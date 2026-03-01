プロ・リーグ 25/26の第29節 メヘレンとアンデルレヒトの試合が、3月16日02:30にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ディケニ・サリフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ナタン・デカト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。エンリック・ヤンサナ（MF）、トリスタン・ドグレフ（MF）に代わりマリオ・ストロイケンス（MF）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がピッチに入る。

62分、メヘレンは同時に2人を交代。モンセフ・ゼクリ（DF）、ケリム・ムラブティ（FW）に代わりビル・アントニオ（FW）、ベニト・ラマン（FW）がピッチに入る。なお、モンセフ・ゼクリ（DF）は負傷による交代とみられる。

83分、メヘレンは同時に2人を交代。バウケ・ブルスマ（FW）、ルドゥアヌ・アラル（DF）に代わりイアン・ストロイフ（DF）、ケアノ・バンラフェルグエム（FW）がピッチに入る。

85分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。イライ・カマラ（DF）、トルガン・アザール（MF）に代わりキリアン・サーデラ（DF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）がピッチに入る。

89分にアンデルレヒトのアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

後半終了間際の90+1分、ついに均衡が崩れる。メヘレンのマイロン・ファンブレデローデ（FW）がゴールが生まれメヘレンが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、メヘレンが1-0で勝利した。

なお、メヘレンは90+5分にマシモ・デクネ（MF）、90+8分にケアノ・バンラフェルグエム（FW）に、またアンデルレヒトは45+2分にナタン・デカト（MF）、66分にマリオ・ストロイケンス（MF）、67分にミハイロ・イリッチ（DF）、68分にネイサン・サリバ（MF）、90+6分にムサ・ディアッラ（DF）、90+7分にコリン・コーセマンス（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 04:51:21 更新