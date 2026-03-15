◆オープン戦 巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）

巨人の育成・平山功太内野手（２２）が１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）で、一発を含む３安打の活躍で、支配下登録へ向け猛アピールした。この日、１軍に合流し「１番・中堅」で即スタメン出場。１２球団で唯一、オープン戦でアーチがなかったチームに１号をもたらすなど、強烈な輝きを放った２３年育成ドラフト７位入団の若武者に、阿部慎之助監督（４６）は今後も継続して１軍に帯同させることを明言。少ないチャンスをものにして一躍、シンデレラボーイの候補に浮上した。

快音を残した打球が、高く舞い上がった。走りながら平山は願った。「入ってくれ！」。白球がそのまま左中間席へ吸い込まれると、右拳をグッと突き出した。大歓声を受けながら、ダイヤモンドを一周した。

今季の“チーム１号”だ。２点リードで迎えた４回２死の第３打席。有原のスライダーを捉えた。巨人は１２球団で唯一オープン戦でアーチがなかったが、１１戦目で１軍に合流したばかりのダークホースがマークした。２３年育成ドラフト７位で入団も、２軍公式戦出場は２年間で計５試合のみ。「去年の自分からしたらオープン戦に呼んでもらえるとも、１本目のホームランを打てるとも思わなかった。うれしいです」と初々しい笑顔を見せた。

今季は２軍で紅白戦含め実戦１１試合で打率３割８分７厘と結果を残し、１軍に合流。「１番・中堅」で即スタメンを勝ち取った。「ガムシャラにやろう」と、３回無死一塁から左中間を破り、頭から三塁へ滑り込む適時打で先制点をもぎ取った。４回のアーチに加え、６回にも左前安打で猛打賞。石井２軍監督と大田２軍打撃コーチからの助言で、速球に差し込まれないように足の上げ方を変えるなどフォームにも手を加え、結果を出した。

“神ってる”活躍を続け、支配下を狙う。広島県出身で「ずっと打っていてかっこよかった」と少年時に憧れたのは鈴木誠也（カブス）。「自分のことで精いっぱいで」とＷＢＣはチェックできなかったが「失敗をしない想像をすると言っていらっしゃったので」と“誠也流マインド”を心掛け、前向きに突き進んだ。

阿部監督は「こうやってぶっつけで、いきなり結果を出したのでね。残してチャンスを与えようかなと思います」と継続して１軍に帯同させることを明言。「長所を出していかないと支配下に向けて成長できない」と平山。登録は内野手ながら、現在の主戦場は外野。定位置争いは激しいが、シンデレラボーイとなる予感が漂う。（水上 智恵）