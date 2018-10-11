プロボクシングの元東洋太平洋バンタム級（５３・５キロ以下）王者で４度世界挑戦した村田英次郎氏（６９）の長男・誉英（たつひで、２０）＝エディタウンゼント＝が１５日、プロテストを受験し、一発合格した。年内のプロデビュー戦を予定。父も届かなかった世界王座獲得めざし、第一歩を踏み出す。

この日、大阪・堺春木ジムで行われたプロテストで誉英は、同じテスト生とのスパーリング２ラウンドで積極的に前へ出て、自身の間合いからタイミングよくパンチをヒット。そのセンスを披露した。１発被弾しても２発以上打ち返し、連打で相手を追い詰めるなど、負けん気の強さもうかがわせた。リングを下りると「緊張と倒したい気持ちで、前に出すぎたかもしれない。ストレートを当てたのは良かった」と笑顔。セコンドとして見守った父は「前向きに打って出ていた」と評価した上で、「もっとスタミナをつけないと」と指摘した。

エディタウンゼントジム会長を務める父のもと、幼少期からジムが遊び場だった誉英。だが、実はボクシング歴まだ半年だ。小学生の頃からサッカー少年。高校では５０メートル５秒８（手動）の俊足を武器に攻撃的なＭＦとして活躍したが、肉離れを頻発し、大学では競技を続けなかった。同ジムの雑務を手伝ううち、後継問題も考えるようになった長男。「このジムをずっと残したい。ボクサーになれば、よりボクサーの気持ちが分かるはず」と昨秋から本格的にトレーニングを開始。父から直接、実技指導を受けるうち、ボクシングの面白さに、のめり込んでいった。

この日は減量せず６０キロで受験したが、プロデビュー戦はスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）あたりでの参戦を見据える。「まだ自分の実力も分からないけど、やるからには父も届かなかった世界を目指したい。まずデビュー戦。勝てるように、しっかり練習したい」。世界の舞台を知る父に追いつけ追い越せ。２世ボクサーの挑戦が始まった。（田村 龍一）

◆村田英次郎（むらた・えいじろう）１９５６年１１月３０日、石川県生まれ。６９歳。１５歳から金子ジムでボクシングを始める。アマで五輪出場は逃し、１９歳でプロデビュー。２２歳で東洋太平洋バンタム級王座を奪取し１２度防衛。８０年６月、ＷＢＣ世界同級王者・ピントール（メキシコ）に挑み１５回引き分けで奪取ならず。８１年４月、ＷＢＡ世界同級王者・チャンドラー（米国）戦も１５回引き分け。その後チャンドラーに２度挑むも、共にＫＯ負けし現役引退。プロ通算２４勝（１５ＫＯ）２敗３分け。現在はエディタウンゼントジム会長。身長１６６センチ。右構え。

◆村田誉英（むらた・たつひで）２００５年７月３０日、大阪・高槻市生まれ。２０歳。小学、中学、高校時代はサッカーに励み、高槻北高では主将。現在は摂南大法学部２年。身長１７０センチ。右構え。家族は両親と妹。