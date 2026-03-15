世界的に活躍するギタリストのＭＩＹＡＶＩと、元歌手のｍｅｌｏｄｙ．が、結婚１７周年を迎えたことを報告した。

ＭＩＹＡＶＩは１５日、自身のインスタグラムで「愛の形は常に変化し続けています。結婚生活が深まるにつれて、愛もまた深まっていくのです。時には姉のように、時には妹のように、時には母のように、時には娘のように――そして、いつも私の最高の親友です」と英文で妻への思いを記述。 「結婚１７周年おめでとう」と伝え、「心からの愛と尊敬を込めて」と色鮮やかな花束をアップした。

そしてｍｅｌｏｄｙ．も自身のインスタグラムで「愛する人よ、１７周年おめでとう！！本当にありがとう」と感謝。２人のウェディングフォトやお祝いの花束を持った姿を掲載した。

ＭＩＹＡＶＩは２００９年３月にｍｅｌｏｄｙ．と結婚。同年７月に長女、１０年１０月に次女が誕生し、ｍｅｌｏｄｙ．の誕生日だった２１年２月２４日に長男が誕生した。

フォロワーは「二人の揺るぎない絆は私の永遠の憧れです」「２人の深い愛と信頼は永遠に続きますね」「素敵な夫婦像」「年齢を重ねても美しい」「イケメンすぎます」とほれぼれしていた。