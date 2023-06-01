Aぇ! group、実写『おそ松さん』主題歌「でこぼこライフ」担当 グループ史上最も“ハイテンション”なクセつよ楽曲に
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）主題歌が、Aぇ! groupの歌う「でこぼこライフ」に決定した。主題歌を使用している映画の予告映像、ポスタービジュアルも公開された。
【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
主題歌はAぇ! groupらしいバンドサウンドにのせて、歌詞には「急がば回って、ザッツ・オーライ◆（ハートマーク）」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など前向きなメッセージが詰め込まれており、少しくらい失敗しても“これでいいのさ！”とポジティブに変換してくれるAぇ! group史上、最もハイテンションで怒とうの展開がクセになる楽曲で、『おそ松さん』のかわいらしくもクセ強なコメディテイストとAぇ! groupの持つポジティブで楽しい雰囲気が融合した楽曲になっている。
今回解禁された予告映像では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常から一変し、なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる超絶大人気のスーパースターになってしまう衝撃の展開が描かれている。しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす『人類クズ化計画』の始まりだったのだ。
人間の価値観が“クズであればクズであるほどすばらしい”という価値観に書き換えられた世界で、人類の運命はなぜかこの6つ子に託されることに（!?）自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく。そして、映像の最後には、これまでのパーカー姿とは異なる、新たな衣装をまとった6人の後ろ姿が。彼らが最後にたどり着く姿とは一体……。
アニメ『おそ松さん』でカラ松役の声優・中村悠一によるナレーションで幕を開ける本映像、Aぇ! groupが歌う疾走感あふれる主題歌の「でこぼこライフ」が、6つ子の暴走をさらに加速させる。ポップでカオス、それでいて熱い。実写ならではの全力の「おそ松さん」ワールドを象徴する予告映像に仕上がっている。
今回新たに解禁となった本ポスタービジュアルでは、6つ子たちがいかにもポスターから突き破り飛び出てくるようなデザインとなっており、さらに彼らを取り巻くクセの強いキャラクター達も登場。とにかくハチャメチャになることを予感させるビジュアルが完成した。こちらのポスタービジュアルは20日より、全国の劇場で順次掲載予定（※一部劇場を除く。）
【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
今回解禁された予告映像では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常から一変し、なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる超絶大人気のスーパースターになってしまう衝撃の展開が描かれている。しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす『人類クズ化計画』の始まりだったのだ。
人間の価値観が“クズであればクズであるほどすばらしい”という価値観に書き換えられた世界で、人類の運命はなぜかこの6つ子に託されることに（!?）自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく。そして、映像の最後には、これまでのパーカー姿とは異なる、新たな衣装をまとった6人の後ろ姿が。彼らが最後にたどり着く姿とは一体……。
アニメ『おそ松さん』でカラ松役の声優・中村悠一によるナレーションで幕を開ける本映像、Aぇ! groupが歌う疾走感あふれる主題歌の「でこぼこライフ」が、6つ子の暴走をさらに加速させる。ポップでカオス、それでいて熱い。実写ならではの全力の「おそ松さん」ワールドを象徴する予告映像に仕上がっている。
今回新たに解禁となった本ポスタービジュアルでは、6つ子たちがいかにもポスターから突き破り飛び出てくるようなデザインとなっており、さらに彼らを取り巻くクセの強いキャラクター達も登場。とにかくハチャメチャになることを予感させるビジュアルが完成した。こちらのポスタービジュアルは20日より、全国の劇場で順次掲載予定（※一部劇場を除く。）