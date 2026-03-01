土壇場で勝ち点“1”をつかむ！…トッテナムDFポロ「僕たちは常に信じている」「全員がすばらしかった」

劇的同点弾💥



89分

ヴィカーリオのロングフィードをコロ・ムアニが

ゴール前でキープ



最後は #リシャーリソン がゴール左に流し込む🇧🇷



スパーズにとって大きな1点に🔥



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ リヴァプール v トッテナム・ホットスパー

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