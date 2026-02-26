赤西仁、シャワーシーンで⼤⼈の魅⼒全開 撮影現場で感嘆の声上がったウェブCM公開
俳優・赤西仁が出演するコーセーのヘアケアブランド「スティーブンノル」の新ウェブCMが、3月16日（月）に公開。あわせて、メイキング＆インタビュー動画もお披露目となった。
【画像】女性の耳元でささやくメロい姿も 赤西仁が出演するウェブCM
■現場のスタッフも絶賛
今回赤西が出演したのは、ヘアケアブランド「スティーブンノル」の髪悩み別に選べる4タイプをラインナップする「インバスシリーズ」を刷新した新商品のウェブCM。
映像は、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、印象的なシャワーシーンへと展開。翌朝、パートナーの美しい髪に「いい感じ」と優しく語りかけるシーンでは、洗練された⼤⼈の魅⼒が際⽴つ仕上がりになっている。
赤西は、商品の特⻑である“濃密な泡⽴ち”と「するんとまとまるサロン級の仕上がり」を、繊細な表情とリアルな演技で表現。リラックスした⾃然体な表情からクールな⼀⾯まで、赤西の魅力を楽しめるウェブCMだ。
また、CMの放映にあわせてメイキング＆インタビュー映像も併せて公開。撮影当⽇は爽やかな⽩シャツを装いスタジオ⼊りした⾚⻄。シャワーシーンの撮影で見せた、⽔滴をまといながらふと⾒せる視線は、⼤⼈の魅⼒を感じさせる印象的なカットに仕上がり、思わず現場から感嘆の声が上がるほどの存在感になった。モニターをチェックしているスタッフも⼤絶賛の撮影現場になったという。
インタビューで赤西は「久しぶりに爽やかな世界観にいるので、ちょっとドキドキしました」と緊張を吐露。ナイトルーティンを聞かれると、「寝酒とか⾔ったらだめなのかな（笑）。お酒をたしなむのと、最近髪を乾かすようにしてます。今までしてこなかったですけど」とヘアケアにも気を使っていることを明かした。
以下、インタビュー全文。
――今回「スティーブンノル」のCMに初めてご出演されましたが、撮影の感想を教えてください。
赤西：スタッフさんも優しく迎え⼊れていただいて、楽しく撮影させていただいてます。久しぶりに爽やかな世界観にいるので、ちょっとドキドキしました。
――撮影する上で意識したことや、ここに注⽬してほしいというポイントがあれば教えてください。
赤西：それこそ“どれだけ爽やかにできるか”みたいなところ。僕も使わせていただいてるんですけど、本当に泡⽴ちが良くて、それをどれだけこう映像で伝えられるかみたいなところですね。
――リニューアルした『スティーブンノル』を実際に使ってみた感想を教えてください。
赤西：⾹りも含めて仕上がりというか。使った後の「美容院に⾏ったのか」ぐらいな、プロが使ってるシャンプー・トリートメントっていう印象でした。
――「翌朝サロン級の仕上がりへ」というナレーションがありましたが、⾚⻄さんが次の⽇気持ちよく過ごすためのナイトルーティンがあれば教えてください。
赤西：ナイトルーティン...なんでしょうね。寝酒とか⾔ったらだめなのかな（笑）。お酒をたしなむのと、最近髪を乾かすようにしてます。今までしてこなかったですけど。
――CM内でヘアケアに「プロの発想と科学⼒」というメッセージがありますが、⾚⻄さんがプロとして意識していることはありますか。
赤西：僕がプロとして意識していること...う〜ん、なんだろうな。現場の雰囲気作りだったり、チーム作りですかね。
――お⾵呂時間はご⾃⾝にとってどんな時間ですか？リセットとかリラックスするとか、スイッチをオフにするみたいなところもあると思うんですけれども。
赤西：やっぱり、お⾵呂時間でシャワー浴びたりすると、「1⽇終わったな」みたいなリセット感はあるのかな。うん、リセットですね。
――3⽉は新⽣活に向けて忙しくなる時期ではありますが、忙しい⽇や疲れている⽇もこれだけはやると決めていることはありますか。
赤西：逆に「これだけはやらない！」みたいにやらないことを1つ決めるみたいな。
――最後に視聴者の皆様へメッセージお願いします。
赤西：「スティーブンノル」の新CMに出演させていただいている⾚⻄仁です。
CMを⾒て少しでも⾃分の時間を⼤切にしてもらえたらなと思います。それと、髪の⽑もおしゃれ・ファッションの⼀部なので、いたわって⽇々楽しんでもらえたらなと…素敵な⽇々を過ごしてもらえたらなと思います。お試しあれ！
【画像】女性の耳元でささやくメロい姿も 赤西仁が出演するウェブCM
■現場のスタッフも絶賛
今回赤西が出演したのは、ヘアケアブランド「スティーブンノル」の髪悩み別に選べる4タイプをラインナップする「インバスシリーズ」を刷新した新商品のウェブCM。
映像は、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、印象的なシャワーシーンへと展開。翌朝、パートナーの美しい髪に「いい感じ」と優しく語りかけるシーンでは、洗練された⼤⼈の魅⼒が際⽴つ仕上がりになっている。
赤西は、商品の特⻑である“濃密な泡⽴ち”と「するんとまとまるサロン級の仕上がり」を、繊細な表情とリアルな演技で表現。リラックスした⾃然体な表情からクールな⼀⾯まで、赤西の魅力を楽しめるウェブCMだ。
インタビューで赤西は「久しぶりに爽やかな世界観にいるので、ちょっとドキドキしました」と緊張を吐露。ナイトルーティンを聞かれると、「寝酒とか⾔ったらだめなのかな（笑）。お酒をたしなむのと、最近髪を乾かすようにしてます。今までしてこなかったですけど」とヘアケアにも気を使っていることを明かした。
以下、インタビュー全文。
――今回「スティーブンノル」のCMに初めてご出演されましたが、撮影の感想を教えてください。
赤西：スタッフさんも優しく迎え⼊れていただいて、楽しく撮影させていただいてます。久しぶりに爽やかな世界観にいるので、ちょっとドキドキしました。
――撮影する上で意識したことや、ここに注⽬してほしいというポイントがあれば教えてください。
赤西：それこそ“どれだけ爽やかにできるか”みたいなところ。僕も使わせていただいてるんですけど、本当に泡⽴ちが良くて、それをどれだけこう映像で伝えられるかみたいなところですね。
――リニューアルした『スティーブンノル』を実際に使ってみた感想を教えてください。
赤西：⾹りも含めて仕上がりというか。使った後の「美容院に⾏ったのか」ぐらいな、プロが使ってるシャンプー・トリートメントっていう印象でした。
――「翌朝サロン級の仕上がりへ」というナレーションがありましたが、⾚⻄さんが次の⽇気持ちよく過ごすためのナイトルーティンがあれば教えてください。
赤西：ナイトルーティン...なんでしょうね。寝酒とか⾔ったらだめなのかな（笑）。お酒をたしなむのと、最近髪を乾かすようにしてます。今までしてこなかったですけど。
――CM内でヘアケアに「プロの発想と科学⼒」というメッセージがありますが、⾚⻄さんがプロとして意識していることはありますか。
赤西：僕がプロとして意識していること...う〜ん、なんだろうな。現場の雰囲気作りだったり、チーム作りですかね。
――お⾵呂時間はご⾃⾝にとってどんな時間ですか？リセットとかリラックスするとか、スイッチをオフにするみたいなところもあると思うんですけれども。
赤西：やっぱり、お⾵呂時間でシャワー浴びたりすると、「1⽇終わったな」みたいなリセット感はあるのかな。うん、リセットですね。
――3⽉は新⽣活に向けて忙しくなる時期ではありますが、忙しい⽇や疲れている⽇もこれだけはやると決めていることはありますか。
赤西：逆に「これだけはやらない！」みたいにやらないことを1つ決めるみたいな。
――最後に視聴者の皆様へメッセージお願いします。
赤西：「スティーブンノル」の新CMに出演させていただいている⾚⻄仁です。
CMを⾒て少しでも⾃分の時間を⼤切にしてもらえたらなと思います。それと、髪の⽑もおしゃれ・ファッションの⼀部なので、いたわって⽇々楽しんでもらえたらなと…素敵な⽇々を過ごしてもらえたらなと思います。お試しあれ！