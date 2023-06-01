「ついに！」「嬉しいニュース」WBC敗退に日本列島が沈んだ日曜、サッカー界に届いた“朗報”にネット歓喜！「待ち遠しい」
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙った侍ジャパンは３月14日、ベネズエラとの準々決勝に５−８で敗れた。
日本列島が悲嘆に暮れた日曜日、サッカー界にはいい知らせが飛び込んできた。
１月18日のバルセロナ戦で、深刻な左足ハムストリングの怪我を負った久保建英の復帰時期を、指揮官が明らかにしたのだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督、こうコメントした。
「クボは代表戦期間中に我々のチームに合流してトレーニングを開始する予定だ。回復は順調に進んでおり、すべて計画通りに進んでいる。レバンテ戦に出場できる可能性もあると考えている」
日本代表の３月シリーズには参加できないが、インターナショナルウィーク明けの４月４日に開催されるレバンテ戦で復帰できる可能性もあるようだ。
この朗報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「久保くんついに！」
「嬉しいニュース」
「レバンテ戦で復帰かも？」
「ここまで長引くとは思わなかったな きっと大事に思ってくれていると！」
「日本の至宝の復活、待ち遠しい」
「本人イングランド戦出たかったやろなぁー」
北中米ワールドカップが控えるなか、日本代表主力の復帰に目途がつき、安堵したファンも少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
日本列島が悲嘆に暮れた日曜日、サッカー界にはいい知らせが飛び込んできた。
１月18日のバルセロナ戦で、深刻な左足ハムストリングの怪我を負った久保建英の復帰時期を、指揮官が明らかにしたのだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督、こうコメントした。
日本代表の３月シリーズには参加できないが、インターナショナルウィーク明けの４月４日に開催されるレバンテ戦で復帰できる可能性もあるようだ。
この朗報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「久保くんついに！」
「嬉しいニュース」
「レバンテ戦で復帰かも？」
「ここまで長引くとは思わなかったな きっと大事に思ってくれていると！」
「日本の至宝の復活、待ち遠しい」
「本人イングランド戦出たかったやろなぁー」
北中米ワールドカップが控えるなか、日本代表主力の復帰に目途がつき、安堵したファンも少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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