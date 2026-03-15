◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣは１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われた。日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。

山本ですらも、ベネズエラ打線の勢いにのまれた。初回にアクーニャに先頭弾を浴びると、同点の２回にも２者連続二塁打で勝ち越しを許した。その後は力を見せ無失点。４回４安打２失点も勝利にはつながらず「本当に悔しいですね。立ち上がりに失点してしまったというのは、すごい勢いのあるチームだったので、試合展開にすごく響いてしまったかなと思います」と肩を落とした。

昨季はワールドシリーズまでフル回転。大会前も、ギリギリまで米アリゾナ州のキャンプで調整し、日本帰国後は実戦で投げることなく大会を迎えた。それでもすぐにチームに溶け込み、エースの責任も負った。「またこのユニホームを着て野球ができたというのはすごくよかった。（チームメートに）雰囲気に入れるようにしていただいたので。すごく感謝してます」。あと２試合を残して終戦を迎えたことが無念だった。

オリックス、ドジャース、侍ジャパンで数々のタイトルをつかんできた「優勝請負人」は久々に負けを味わったが、すがすがしい表情も見せた。さらなる成長の糧にしていくはずだ。（安藤 宏太）