◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣは１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われた。日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。

口元を真一文字に結んだ。井端監督は歓喜に沸くベネズエラの選手を見つめ、その場に立ち尽くした。９回２死。大谷が打ち取られ終戦を迎えた。エース・山本を先発に立て、６投手をつぎ込んだが、３発を含む７長打などで８失点と投壊を止められず。「非常に直球に強い打者が多かった。ほとんどの日本人の投手が直球をはじき返された。すごく力があった」と完敗を受け止めた。

打線も１次Ｒで１２打数無安打と不振の近藤に代えて先発起用した佐藤が３回に同点打を放てば、右膝を負傷して交代した鈴木に代えた森下が一時勝ち越しの３ラン。打つべき手は打ったが、救援が誤算だった。

一時は３点差をつけたが、５回に隅田がガルシアに２ランを被弾し、流れが一気に相手に傾いた。「力のあるチームですし、最後まで気は抜かないようにやっていましたけど、非常に強かった」。６回には伊藤が無死一、三塁のピンチを招き、続くアブレイユに痛恨の逆転３ランを浴びた。球場全体から飛び交う「ベネズエラコール」で、勝利への機運は一気にしぼんだ。

勝ちたかった。侍メンバーの２次発表があった１月１６日。都内で行われた会見終了後に井端監督は愛知県あま市に足を運んだ。行き先は９７年のドラフト会議で自身を指名し、プロへの道を開いてくれた元中日監督の星野仙一さん（享年７０）の遺骨の一部が納められた永代供養塔がある瑞円寺だった。お払いを受けた後、供養塔の前で手を合わせて恩師に「世界一」を誓った。

根っからの負けず嫌いな性格は「闘将」と呼ばれた星野さん譲りだ。２４年１１月のプレミア１２は決勝で台湾に敗れ敗戦。試合後の東京Ｄのロッカールームで解団式が行われた後、井端監督はＶ逸の責任を痛感して、ともに戦ったコーチ陣、そして、自らを招へいした侍ジャパンの井原敦強化委員長（当時）にも辞意を伝えた。本気の訴えにコーチ陣や井原氏が必死に慰留。最後には翻意し、誰よりも勝ちにこだわり、世界で勝つために用意周到に行動した。大谷をはじめ、史上最多８人のメジャーリーガーを招集できたのも、何度も渡米して直接「勝ちたい」という熱い思いを伝え、選手の心を突き動かしたからに他ならない。

大会直前に負傷により、平良（西武）、石井（阪神）、松井（パドレス）と辞退が相次ぎ、主力と見込んだ岡本、村上がそろって打率２割１分１厘の不振と誤算がありながら、懸命なタクトで戦ってきた。最後に近未来の侍たちへ呼び掛けた。「今回は負けましたけど、日本がさらに力をつけて次回は勝ってほしい」。２９年開催が予想される第７回大会へ、井端監督はバトンを託し、マイアミの地に別れを告げた。（長井 毅）