男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」は2日間の予選を終えて、ベスト18が出そろった。予選トップ通過を果たしたのは榎幸司（43＝長崎）。51号機はかなりいい仕上がりとなっている。準優11Rでしっかり逃げて優勝戦の絶好枠をつかみたい。

進入で動きはなさそう。絶好枠に構える榎からで問題ない。スリット後の加速感、回った後もかなり強め。先に回ってしまえばライバルは不在だ。河合の気配が厳しいだけに相手には桑島を推す。レース足いい深山はカドからさばいてどこまで接近できるか。

＜1＞榎幸司 回った後は上向いている。スタートしてからもちょっと前に行く。欲を言えばもう少し伸びてくれないかな。

＜2＞桑島和宏 悪くない。スリット付近は少し余裕があるしターンもできる。

＜3＞河合佑樹 スリットは気にならないけどターン系統がいけていない。

＜4＞深山祐二 レース足がいい。ただ、榎選手と試運転をしたらやられた。

＜5＞葛原大陽 足は悪くないけど上には上がいる。鳥飼選手が伸びていた。

＜6＞重冨勇哉 足はいい。出足寄りで叩いて伸びもそんなに悪くない。