◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 マイアミ）

気迫あふれるプレーの代償は大きかった。侍ジャパンの鈴木が初回の攻撃で二盗を仕掛け、ヘッドスライディング。チャレンジで判定がアウトに覆っただけではなく、右膝を負傷し直後の守備から退いた。「最後の最後で迷惑をかけて申し訳ない」と目を赤くした。

前回23年大会は左脇腹を痛め辞退。「チームに貢献して、同じように優勝を味わいたいと思っていた」と今大会に懸ける思いは強かった。7日の韓国戦では2打席連続本塁打を放つなど、昨季メジャーで日本選手の右打者では初の30本塁打＆100打点超えをマークした実力を発揮。この日も、大谷の先頭弾返しで興奮冷めやらぬ中で、さらなるチャンス拡大を狙ってスタートを切った。

右足をかばいながら歩いて球場を後にした31歳は「まだ検査していない。シカゴに戻るのでそれから」。17年以来のWBCはまたも悔しい結果になった。2年後のロス五輪には「選んでもらえて、行けるのであれば、もちろん行きたい」と意欲を示した。（小野寺 大）