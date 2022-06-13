◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 マイアミ）

【伊東勤 視点】WBCの1次ラウンドとはレベルが段違い。ベネズエラのチーム力は投打ともメジャーリーグの野球そのものだった。

1点リードの場面で登板した伊藤。早くアウトが欲しくて投げ急いでいたし、いつもの切れ、球威もなかった。結果論といえばそれまでだが、山本先発の試合で伊藤の救援起用は少し疑問が残った。豊富な球種と緩急をうまく使って打ち取っていく…、山本と伊藤はタイプが似ている。隅田、藤平を挟んだとはいえ、山本の後に球威が少し劣る伊藤が来てベネズエラ打線は怖さを感じず対応しやすかったと思う。

次の回は種市が登板した。事前の報道などから抑えに回ったのかと思っていたが、7回から使うのであれば伊藤のところに直球とフォークが軸で山本と全くタイプの違う種市を投入してもよかった。

打線は岡本と村上がもうひとつ機能しなかった。牧を含めた5、6、7番の破壊力がベネズエラのトーバー、トーレス、アブレイユと比べると不足していた。特に村上は大谷、鈴木、吉田が好調でメジャートリオの活躍に追いつこうとの意識が力みにつながっていたように感じる。残念な結果にはなったが元侍ジャパンのコーチ経験者として首脳陣、選手たちの戦いを称えたい。（スポニチ本紙評論家）