回せ回せーーーーッ！！【ガチャ】集めたくなる可愛さ♡「キャラクターグッズ」

一度始めると、ついつい回す手が止まらなくなる【ガチャ】の「キャラクターグッズ」。種類豊富なカプセルトイの中でも上位の人気を誇るキャラクターグッズは、新商品が登場する頻度も高めで、次々に新しいシリーズが発売されています。そこで今回は、1月中旬から2月に発売された可愛いカプセルトイをピックアップしました。

今回のペコちゃんとポコちゃんはシェフ姿に

昨年に続いて発売された「ペコちゃん お菓子のめじるしアクセサリー2026」。今回のラインナップには、「ミルキー」や「ペコポコチョコレート」のほか、シェフ姿に変身したペコちゃんとポコちゃんも登場しています。ミルキーとチョコレートはミニチャーム付きで、本当にお菓子を食べるときのような気分が楽しめそうです。

全10種類のラインナップにはレアアイテムも

今年、放送開始15周年を迎えたばかりの「魔法少女まどか☆マギカ」からも新作のめじるしアクセサリーが登場。メインキャラクター5人のソウルジェムですが、そのうちレアアイテムとして、穢れバージョンのソウルジェムも含まれています。コンプリートの難易度は高めでも、そのぶん集めがいもありそうです。

どこか懐かしいクレヨン型の小物入れ

2月中旬に発売された「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケース」では、リップクリームやヘアピンが収納できるクレヨン型のケースをゲットできます。Part1とPart2の同時発売で、それぞれコンプリートすると、全部で10色のクレヨンケースが揃うことに。ケースにデザインされているキャラクターのイラストはもちろん、ひらがなで書かれたカラー名も心くすぐられるポイントです。

本物そっくりのクオリティ

「サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー」は、まるで本物のようなリアルなデザインが特徴の小物入れ。消しゴムは付いていないものの、ケース上部のローラーは、本物と同じようにコロコロと転がせるようになっています。ラメ入りのケースとローラーのキラキラ感にも注目です。

1個でも可愛い【ガチャ】の「キャラクターグッズ」は、数種類集めるとさらに可愛さが増すはず。どれもコンプリートを狙いたくなるデザインのため、ぜひ気になるシリーズでチャレンジしてみて。

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writer：河合 ひかる