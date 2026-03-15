出会えたらラッキー！【しまむら】マニアが惚れた♡「高見えスカート」

出費は抑えたいけれどおしゃれは楽しみたい！ そんなときに高見えアイテムに出会えればラッキーかも。今回ご紹介するのは【しまむら】の「高見えスカート」。落ち着いたカラーにコード刺繍が施されたデザインが魅力です。手に取りやすい価格ながら存在感があり、コーデの主役として活躍してくれるはず。

刺繍デザインが主役の高見えブラウンスカート

【しまむら】「TT＊CYAニットシュウSK」\1,969（税込）

落ち着いたブラウンカラーに、曲線的なコード刺繍が高見えするロングスカート。シンプルなトップスを合わせるだけで、コーデがおしゃれ見えしそうです。ニット素材ならではの質感もポイントで、カジュアルすぎず上品な印象。@chii_150cmさんは「出会えたら超ラッキーなアイテム」とコメントしています。

レイヤードでコーデのセンスアップ

ロングジレを合わせたレイヤードコーデにもぴったりなニット刺繍スカート。縦のラインが強調されやすい組み合わせです。ブラウンでまとめると、大人っぽくこなれた雰囲気に。さりげなく覗くコード刺繍がコーデの洗練度を上げてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M