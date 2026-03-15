完売前にポチっとこーーー！【3COINS】足元が可愛くなる♡「新商品」

おうちで履くのにぴったりな【3COINS（スリーコインズ）】のスリッパに注目。柄が可愛らしい新商品が登場しました。揃えて買えば統一感も狙えそうです。今回は、そんな今すぐ買い替えたくなるような新作スリッパをご紹介します。

通気性の良い「ギンガムチェッククロススリッパ」

ホワイト × ブルーのギンガムチェックをあしらった可愛いスリッパ。甲の部分は両側からクロスしたような、遊び心の効いたデザインもたまりません。つま先部分は開いている分、通気性の良さがうかがえて、春夏でも快適に履き続けられるかも。価格は\770（税込）。底はほんの少し厚みがあり、履き心地も申し分なさそうです。

つま先を隠したい時に！「花刺繍バブーシュ」

ナチュラル感のある花柄と色味にほんわかとしたあたたかみがあり、履くたびに気分まで上げてくれそうです。価格は\550（税込）。公式サイトによれば「かかとを踏んで履ける」という便利仕様。つま先がしっかり隠れるタイプのため、指先の冷えを防いでくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino