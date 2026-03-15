こういうの、欲しかったぁああ！！【3COINS】即カゴINしたい♡「ヘアブラシ」

数あるヘアケアアイテムのなかでも、ヘアブラシは、朝の身支度にバスタイムのケアと、日に何度も使うもの。それだけに、かゆいところに手の届く工夫があると、快適さがグッと上がるはず。【3COINS（スリーコインズ）】には、そんなひと工夫を加えたヘアブラシとコームがラインナップ中。思わず即カゴINして購入したくなりそうなアイテムを、ぜひチェックしてみてください。

外せるカバーでお手入れラクラク

【3COINS】「そうじがしやすいヘアブラシ／and us」\550（税込）

取り外しできるカバーのついたヘアブラシは、名前の通りそうじのしやすさがメリット。普段からこまめに取り除こうとしても、奥に絡まった髪の毛は取りづらく、プチストレスになりがち。カバーごと外せるとなれば、他の道具を使わず、一気に髪やホコリを捨てられます。弾性のある素材で外しやすいのに加え、水洗いもできるので、いつでも清潔にキープできそう。

スリット構造で頭皮にフィット

【3COINS】「スカルプケアブラシ／and us」\550（税込）

気になる頭皮のお手入れとして、頭皮マッサージを行っている人や、これから始めたいと思っている人におすすめしたいのは「スカルプケアブラシ」。2箇所に入ったスリットのおかげで、頭の形に合わせてピタッとフィットします。ピンは、2種類の長さがミックスされ、頭皮と髪の両方にバランスよくアプローチできそうです。公式サイトによると「抗菌剤配合で、毎日清潔に使える衛生設計」なのだそう。

静電気が起きにくい天然木のブラシ

【3COINS】「オーバルパドルブラシ／and us」\660（税込）

髪をブラッシングしながら、頭皮にも優しい刺激を与えられそうな「オーバルパドルブラシ」。公式サイトによると、「天然素材を使用しているので、静電気が起きにくいのもポイント」なのだそう。丸く滑らかな天然木で作られており、手に持つだけで癒されそうです。インテリアを、ナチュラルテイストにまとめている人にもおすすめです。

ツヤ髪を目指せるトリートメント用コーム

【3COINS】「メタルトリートメントコーム／and us」\2,750（税込）

濡れた髪にも使えて、トリートメントを髪全体に均等に塗布したい時に使えるコームもぜひチェックを。公式サイトによると、「交互に配置されたコームで髪の絡まりをときほどき、指通りのよい髪へ」「とかすだけで髪表面が整い、自然なツヤ感を引き出します」とのことで、さまざまなメリットが期待できそうです。約50gという卵1個分程度の軽さも、魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S