コーデ考えたくない日に“この1枚”！【ZARA】40・50代が頼れる「シャツワンピ」

コーデを考える余裕がない日も、きちんと見えはキープしたい。そんな時に頼れるのが、1枚でおしゃれな【ZARA（ザラ）】のシャツワンピースです。今回は、大人世代でも取り入れやすく、春の空の下で映えるストライプやチェック柄をセレクト。ウエスト切り替えやフレアシルエットで、スタイルよく見せてくれそうなところにも注目です。

爽やかなストライプでフレッシュな印象に

【ZARA】「ストライプ柄ミディ丈シャツワンピース」\7,990（税込）

爽やかなストライプ柄が、春らしいフレッシュさを演出してくれるシャツワンピース。襟付きできちんと感のある大人コーデが楽しめそうです。上半身はすっきり、ウエストの切り替えからフレアに広がるシルエットが、自然なスタイルアップも叶えてくれるかも。春色のカーディガンやネイビージャケットを合わせて、季節感のある着こなしを楽しむのもおすすめです。

さりげないプリーツやエポレットがおしゃれ

【ZARA】「チェック柄シャツワンピース」\8,590（税込）

落ち着いたチェック柄が、大人のお出かけスタイルにぴったりなシャツワンピース。ブラウン × ブルーという旬の配色で、品よくトレンド感を取り入れられそうです。さりげないプリーツがコーデにほどよい動きをプラス。コットン98%にポリウレタン2%の素材でほどよく伸縮性もあり、着心地のよさにも期待できます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M