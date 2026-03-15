504枚入りってスゴッッッ！！（驚）【セリア】シル活しよ♡「シールグッズ」が可愛い

平成レトロブームをきっかけに始まった、シール帳ブーム。最近では、シールを集めたり交換したりする一連の活動をシル活と呼び、ますます人気が過熱しています。そんななか【セリア】では、シールのラインナップに加えて、シル活で活躍するグッズ類の取り扱いも増えてきているよう。そこで今回は、シル活が充実する「シールグッズ」を紹介します。

圧巻の504枚！ 大容量のシールが登場

@ftn_picsレポーターHaruさんが「504枚入りってスゴッッッ！」とコメントしたのは「目印シール 504片 いちごアニマルスイーツ柄」。シール帳にはもちろん、手帳のデコレーションやラッピングにも使えるミニサイズのシールです。1枚1枚のシールはとても小さいものの、使い方の自由度が高いので、一列に並べて貼ってラインシールのように飾ることもできます。

全色コンプしたくなる立体シール

シール帳に仲間入りさせたい可愛いシールを探すなら、ハンドメイドコーナーも要チェック。「デコレーションシール ハート 大」は、本来はハンドメイドグッズですが、ハートの立体感とオーロラのようなキラキラ感が可愛すぎると、シル活でも注目のアイテム。バリエーションは3パターンで、どれもカラーがグラデーションになっているのがポイント。この可愛さで\110（税込）はお得感しかないかも。

集めたシールをすっきり収納

集めたシールの整理整頓にぴったりな「シール収納ケースM」。一般的な細長いシートがすっぽり入る大きさのため、未開封のシールもシートを折ることなく、きれいに収納できそう。ケースの上部にはフックが付いており、引っ掛けることも可能。また、下部は切り欠きなのでシールの取り出しもスムーズです。

お気に入りのシールで可愛くアレンジ

お気に入りのシールを持ち歩きたいときにおすすめなのが「バインダーアルバムキーホルダー」。3枚のアクリルがバインダーのように繋がっており、好きなシールを自由に貼ってアルバムのようにデコレーションできます。完成したアルバムは、付属のボールチェーンでキーホルダー仕様にできるため、いつでもお気に入りのシールを持ち歩けます。

シル活で活躍する【セリア】の「シールグッズ」の数々。シールが置いてある文具コーナーだけでなく、ハンドメイドコーナーもシル活にぴったりなアイテムと出会える場所なので、立ち寄った際は忘れずにチェックして。

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※こちらの記事ではftn_pics、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる