「お腹まわり気になる」40・50代へ！【ハニーズ】おしゃれに体型カバー♡「ふんわりトップス」

お腹まわりが気になるなら、体型を上手にカバーできるふんわりトップスがおすすめ。【ハニーズ】なら、大人にぴったりな上品なデザインも、手に取りやすい価格で展開中。今回セレクトしたのは、タック入りのペプラムシルエット。オンオフ問わず着こなせるのも魅力です。

迷わず着られるアクセ付きトップス

【GLACIER lusso】「8分袖ペプラムトップス」\2,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の、お腹まわりにゆとりのあるペプラムトップス。高め位置のウエスト切り替えが、自然とスタイルアップを叶えてくれそうです。伸縮性があって動きやすいカットソー素材に、クリーンな見た目で上品。さらにネックレスまでセットになっているから、合わせ方に迷わずスタイリングが決まりやすい。程よく手首が見える8分袖が、春コーデに抜け感をプラスしてくれそうです。

季節の変わり目に活躍する6分袖

【ハニーズ】「6分袖ウエストタックブラウス」\2,680（税込）

きらりと輝くボタンが映える、ウエストタック入りの6分袖ブラウス。ちょうど肘が隠れるので、春本番から夏まで重宝しそうです。バンドカラーで、ふんわりブラウスでも顔まわりをすっきり見せてくれるバランス感がGOOD。スラックスやきれいめスカートと合わせれば、お仕事スタイルにも活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M