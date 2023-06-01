ヤクルトから発表されたビッグニュースとは

プロ野球・ヤクルトは31日の本拠地・神宮の開幕戦・広島戦から球団マスコット「つば九郎」が活動を再開することを15日、発表した。ヤクルトファンのみならず、全野球ファンが待ち望んだビッグニュースに球界が沸いた。

WBCの日本敗退から4時間あまり、失意に暮れる日本球界にうれしいニュースが飛び込んできた。

ヤクルトは球団公式サイトで「球団マスコット『つば九郎』が今シーズンより活動を再開することをお知らせいたします」と報告。「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました。皆さまからのお声を受け止め、これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた歴史を未来につなぐために、球団として大切に継承していきます」と経緯と想いをつづった。

今後は主催試合をはじめ各種イベント、メディア出演などを通じて、球場・チームをさらに盛り上げていくという。活動再開は31日の本拠地開幕戦・広島戦。日曜の夕方に一報が届くと、ヤクルトファンのみならず、野球ファンの歓喜の声がX上で沸騰した。

「つば九郎お帰りなさい！」の大合唱となり、さらに「やばい……電車の中なのに涙が止まらない……」「ついに日本プロ野球の英雄が長い空の旅から帰ってくるのね」「他球団ファンですがこれは嬉しいお知らせや。また神宮で会えるね」「涙が出たよ いきなり対戦日よろしくね」「何処行ってたんだ？ 寂しかったぞ」「WBC敗退で悲しみに包まれる日本の野球ファンを照らす朗報」などの声が相次いだ。

昨年2月に担当スタッフが亡くなり、昨季は不在のまま戦い抜いたヤクルト。この日、神宮で行われた出陣式の最終盤で大型ビジョンにつば九郎の姿が映され、公式発表を待つファンも多かった。「衝撃が強すぎて言葉にならないまま球場から出てきました、、」と現地勢の声もあった。



（THE ANSWER編集部）