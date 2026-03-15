MOBYをご覧になっている皆様、MOTOINFOは、一般社団法人 日本自動車工業会（自工会）が運営する二輪車に関する情報メディアです。今回はMOBYにて、ライダーの皆さんや、これからバイクに乗りたいと思っている方に、二輪車の楽しさや利便性、安全・快適に楽しむための情報を発信しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

数あるライディングスクールのなかから、自分が行きたいと思っているようなものを見つけるのは意外と大変です。そこで今回は、単に主催者で分けるのではなく「あなたが得られる体験」を軸に、国内の主要なレッスンを分類しました。今の自分のスキルや目的にぴったりのスクールが必ず見つかります。

MOTO INFO掲載日：2026年2月20日

手ぶら参加や基礎講習で「不安」を解消

「自分のバイクで転びたくない」「公道に出る前に広い場所で練習したい」「何年も自己流でライディングしてしまっている」という方に最適なメーカー系の講座をまとめました。レンタル車両完備のスクールや、基礎カリキュラムが充実しており、リスクを最小限に抑えてデビューできます。

Honda Motorcyclist School (HMS)

日本最大級の規模と多彩なコース設定

トレーニング用の車両完備で、免許取得直後から上級者まで対応するホンダのスクールです。栃木、埼玉、静岡、三重、熊本の「交通教育センター」で開催されています。カリキュラムは非常に細分化されており、基本操作を見直す「初級」から、ライディングスキルを極める「中級・上級」、さらに「オフロード」コースまで用意されています。特に「ナイスミドルコース」など、年齢層に合わせたゆったりとしたペースのクラスもあり、体力に自信がない方でも安心して参加できます。

YRA (ヤマハ・ライディング・アカデミー)

「安全・楽しさ・役立つ」を学ぶ公道デビュー支援

免許はあるけれど運転に自信がない初心者や、久しぶりに乗るリターンライダーを主な対象としています。車両や装具のレンタルが可能で、手ぶらで参加できるのが魅力です。「若者限定コース」や「親子バイク教室」なども展開しており、単なる技術向上だけでなく、バイクを安全に楽しむためのマインドセットも学べるのが特徴です。

HondaGO BIKE LESSON

「立ちゴケ」の恐怖を克服する超初心者特化型

「免許は取ったけどバイクがない」「怖くて乗れていない」という層に向けた、HondaGO独自のプログラムです。特徴は、立ちゴケなどの初歩的な不安を取り除くことに特化している点です。施設内のコースだけでなく、実際の公道走行や、国際サーキットを使った「模擬ツーリング」など、実践的なプラン(公道ショート・ロングツーリングなど)が用意されています。インカムを使ってインストラクターがサポートしてくれるため、公道デビューの第一歩として最適です。足つきの良いモデルも用意されています。

U30スズキセイフティスクール

30歳以下限定！U-30のための基礎レッスン

主に30歳以下の初心者を対象とした、スズキ二輪安全運転指導員によるスクールです。各地の自動車教習所などを会場に開催されます。スムーズな発進・停止、ブレーキング、低速バランスなど、公道走行に必要な基礎技術をじっくり練習します。費用は5,000円(参加料込み)で、レンタル車両(有料)も用意されているため、自分のバイクを持っていなくても参加できます。

Safety Riding Activities

近くのプラザ店で相談できる安心感

カワサキプラザ各店には「Safety Riding Adviser」が在籍しており、お客様が長く安全にモーターサイクルを楽しめるよう、日常の接点からイベントまで一貫した安全推進活動を行っています。

納車時の丁寧なアドバイス(Safety Riding Advice)から始まり、ツーリングや試乗会などの各種イベントに、プロの視点による安全指導(Safety Riding Support)を加えてビギナーから熟練ライダーまでをトータルにサポート。単なる車両販売にとどまらず、お客様の安全を第一に考えるパートナーであり続けることを目指しています。

久しぶりに乗るので運転に自信がない

「昔は乗っていたけど今は全く乗っていない」「年に数回しか乗らなくて運転に自信がない」など、走りたいという想いと、思うように走ることができない現実とのギャップを埋めてくれるスクールです。

スズキリターンライダースクール

30歳以上で久しぶりにバイクに乗る人、運転に自信のない人を対象としています。バイクを安全に楽しく乗るために大切な「予測して運転する」ことを解説して、基本の乗車技術を改めて繰り返し練習します。ほかにも車両の取り扱い方法にもふれて、楽しく乗ることを再発見できるスクールです。

「Uターン・旋回」を極めて上手くなる

「ツーリング先での小回りが苦手」「渋滞路のふらつきを直したい」など、具体的な操作の苦手を克服するための、理論的かつ実践的なスクールです。

KRS (柏 秀樹ライディングスクール)

「Uターン」克服と「ライディング・アート」

パリ＝ダカール・ラリーをはじめ世界中のラリーに参戦歴があり、現在ではジャーナリストとして活躍する柏 秀樹氏が校長を務めるスクールで、多くのライダーが苦手とする「Uターン」の克服カリキュラムに定評があります。教習所とは一線を画す「現実的で実のある」テクニックを伝授しており、理論に基づいた「ベーシック講習」に加え、林道デビューやトレッキングを楽しむための「オフロード講習」も開催しています。バイクを安全に、美しく操る楽しさを深めたい方におすすめです。

SRTT (Street Riding Technical Training)

画像提供：SRTT

公道を安全・快適に走るための「実践的旋回」

元ホンダスポーツライディングスクール チーフインストラクターが結成した、「ストリート(公道)」を安全に走るための技術を磨くスクールです。「峠のツーリングが怖い」「ヒヤッとしたことがある」というライダーに向け、サーキットや駐車場で、あくまで公道での安全マージンを高めるための練習を行います。サーキットでもレーシングスーツ不要で参加できるクラスがあり、一般的なスクールよりも敷居が低く、的確なアドバイスが受けられるのが特徴です。

気軽に参加して仲間と楽しむ

用品店やバイクショップ主催のスクールも選択肢です。ツーリング企画や走行会の“延長線”として参加しやすい点が特徴です。

那須MSLライディングスクール

画像提供：レッドバロン

レッドバロン会員はお得！雨天こそ練習のチャンス

大手チェーン「レッドバロン」が運営するバイク専用コース「那須モータースポーツランド」で開催されます。基本のパイロン練習からサーキットコースでの実践走行までを1日で段階的に学べます。特徴的なのは「雨天決行」の方針で、濡れた路面での走行こそ高度な技術習得の機会と捉えています。レッドバロン会員は参加料が割引になりますが、車両はレンタルではなく持ち込み(126cc以上)が基本となります。

「速さ」と「コントロール」を磨く

サーキットや広大なコースを使用し、高い速度域でのコントロールや、深いバンク角でのコーナリングを安全に体験・習得します。

スズキ北川ライディングスクール

世界耐久王者が教える危険回避能力の向上をメインテーマにしたスクール

元世界耐久選手権チャンピオンの北川圭一氏が直接指導するスクールです。スムーズなライディングテクニックを習得するための講義と実践を交えた教習で、ビギナーからベテランまで幅広く楽しくライディングテクニックを学べます。

KAZE SPA直入ライディングスクール(カワサキ)

「景色がゆっくり見える」余裕を手に入れる

大分県のSPA直入サーキットで開催される、カワサキ車オーナー向けのスクールです。 「初級」と「中・上級」にクラス分けされ、インストラクターによるマンツーマンのレクチャーやタンデム走行での指導が受けられます。目的は速さだけでなく、「余裕を持って走ることで景色がゆっくり見える」ようになること。この余裕が公道での安全にも繋がるという理念のもと運営されています。

ダンロップ サーキットステーション

画像提供：住友ゴム工業

タイヤメーカー主催の走り込みイベント

タイヤのグリップ性能を感じながら、サーキット走行を楽しめるイベントです。初心者向けの「チャレンジクラス(Cクラス)」から、ハイパワー車向けのクラスまで分かれており、自分の技量に合わせて選べます。プロカメラマンによる走行写真撮影サービス(会場による)があるほか、レーシングスーツのレンタル(有料)も用意されているため、装備を持っていない方でも挑戦しやすい環境です。

BATTLAX PRO SHOP 走行会(ブリヂストン)

画像提供：ブリヂストン

初心者から本気組まで対応する2つの枠

ブリヂストンが主催するイベントには2種類あります。「BATTLAX FUN & RIDE MEETING」は初心者・中級者向けで、公道走行が少し不安な人でもサーキットで基本動作を確認できる内容です。一方「BATTLAX PRO SHOP 走行会」は中・上級者向けで、プロショップを通じて申し込み、ライン取りや操作をより深く学ぶ「本気の走行」を楽しめるイベントとなっています。

基礎を反復練習する

参加費が安く(保険料等のみ)、自分のバイクで気軽に参加できる公的な練習会。とにかく回数をこなして体に覚え込ませたい人向けです。

Basic Riding Lesson (BRL)

公道走行に不安がある初心者への第一歩

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会が主催し、全国各地で開催されています。白バイ隊員などの指導のもと、「走る・曲がる・止まる」の基本を再確認します。原付から大型まで参加可能で、公道走行に不安があるビギナーを主な対象としており、胸部プロテクターの装着が強く推奨されています。また、受講料は地域により異なるので日本二輪車普及安全協会のホームページでご確認ください。

警視庁 二輪車交通安全教室

都内ライダーの登竜門、徹底的な反復練習

東京都在住・在勤者を対象とした、警視庁主催の講習会です。「基本に忠実な操作」を徹底的に繰り返すため、基礎体力をつけるのに最適です。受講には胸部プロテクターの着用が必須となっており、運転技術だけでなく、安全に対する意識も学ぶことができます。

自信がつけば、バイクライフはもっと楽しくなる

自分の「今の悩み」が何なのか(公道が怖い、Uターンが苦手、もっと速く走りたいなど)を明確にすると、最適なスクールが見えてきます。リスクを回避したいあなたにはレンタル車両付きスクールがおすすめですが、人気が高いため早めの予約が必須です。敷居が高く感じる場合は、近場で開催されている「Basic Riding Lesson」など参加費のリーズナブルな講習会に参加・見学してみるのも一つの手です。あなたのバイクライフをより安全で楽しいものにするために、ぜひ一度ライディングスクールの扉を叩いてみてください。

バイクのスクール オンロード｜Honda公式サイト

https://global.honda/jp/safetyinfo/HMS/on-road.html



ライディングスクールYRA（ヤマハライディングアカデミー） | ヤマハ発動機株式会社

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra



初心者向けバイクレッスン HondaGO BIKE LESSON

https://hondago.jp/bike-lesson



U30スズキセイフティスクール｜スズキ公式サイト

https://www.suzuki-cp.jp/usafety



モーターサイクルセーフティ | 株式会社カワサキモータースジャパン

https://www3.kawasaki-motors.com/safety-riding/mc_top



スズキリターンライダースクール｜スズキ公式サイト

https://www.suzuki-cp.jp/usafety/returnschool



「KRS」柏 秀樹ライディングスクール

https://kashiwars.com



プロインストラクター内藤栄俊によるライディングスクール「SRTT」

https://srtt.co.jp



ライディングスクール｜那須モータースポーツランド

https://redbaron-nasumsl.jp/riding/school/riding/



スズキ北川ライディングスクール｜スズキ公式サイト

https://www1.suzuki.co.jp/motor/kitagawa



KAZE SPA直入ライディングスクール｜SPA直入

https://autopolis.jp/spa/entry/school/kaze-riding-school/



サーキットステーション｜DUNLOP(ダンロップ)

https://dunlop-motorcycletyres.com/circuit_station



BATTLAXのサーキット走行会｜株式会社ブリヂストン

https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/event/track_meeting



Basic Riding Lesson（安全運転講習）｜日本二輪車普及安全協会

https://www.jmpsa.or.jp/safety/event/event.html



二輪車交通安全教室｜警視庁

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/welcome/event_koshu/koshu/kotsu_anzen/anzen/index.html

二輪車の楽しさや利便性、安全性に関する情報を発信

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