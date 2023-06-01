

timelesz、ABC-MART_アディダス「GRADAS 2.0」キービジュアル

timeleszが出演する、アディダスの定番シリーズ『GRADAS 2.0』新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇が公開。

【動画】timeleszが出演、新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇＆メイキング

ABCマートは、アディダスの定番シリーズ『GRADAS 2.0』のキャンペーンアンバサダーに、今年2月に2年目を迎えた「timelesz（タイムレス）」を起用し、3月16日より全国のABC-MART及び公式オンラインストアで新ビジュアル・新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇を公開。あわせてtimeleszメンバーの素顔が見られるメイキング映像も公開した。

昨年よりスタートしたアディダスとtimeleszのパートナーシップは2年目へ。

GRADAS 2.0は、アディダスの伝統的なスリーストライプスのDNAを受け継ぎいだ、どんなシーンにも自然に馴染むスニーカーへと進化した定番モデル。変わらない本質を持ちながら、時代に合わせて進化する。本キャンペーンのCMでは、「ずっと変わらない、僕らのままで」をテーマに、互いの肩を寄せ合い円を描くメンバーの姿を表現。その足元には、どんな時代も色褪せることのない「GRADAS 2.0」が寄り添う。

メンバーそれぞれのソロカットでは、個性を活かしたスタイリングで「GRADAS 2.0」を手に取り、カラフルなグラフィティウォールを背景に、ストリート感あふれる世界観を表現している。

本キャンペーンのウェブムービーでは、爽やかで前向きなサウンドに乗せて、メンバーがひとり、またひとりと集まり、街の集合地点を象徴する場所に集まる。「GRADAS 2.0」を履いた足元が次々と重なり合い、待ち合わせを経て、メンバーが向かう先はカラフルに装飾されたパーティー会場。「GRADAS 2.0」を履いてはしゃいでいるメンバーたち。原は得意なダンスを披露し、橋本と佐藤がデュエットを繰り広げるなど、それぞれの個性が光るシーンが展開される。

その姿は、アディダスが大切にする「チームスピリット」とも重なり、ポジティブなエネルギーが画面全体に広がる。これからの冒険にGRADAS 2.0が寄り添うことを感じさせるCMとなっている。本CMは、ABCマート公式オンラインストアおよび公式SNSで公開中。さらに、メイキングムービーも、ABC-MART公式オンラインストアおよび公式SNSで順次公開予定。

今回のキービジュアルでは、メンバーが輪になり、中央を囲むようにカメラを見つめる構図を採用した。その目線の先にあるのは、「GRADAS 2.0」とキャンペーンアイコンに掲げた「マンホール」。街のどこにでもありながら、すべての道がつながる“集合地点”を意味する。

人が集い、またそれぞれの道へと歩き出していく場所。そんな象徴的なモチーフとともに、どんな時代も色褪せることなく、これからの時代を歩む人々に寄り添う存在でありたい--そんな「GRADAS 2.0」の想いを込めたビジュアルとなっている。