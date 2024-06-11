俳優の黒川想矢（16）が、フランスのアニメーション映画「ARCO/アルコ」（4月24日公開）の日本語吹き替え版で声優を務める。声優の経験は一度あるが、主人公は初めて。公開アフレコに臨み「緊張して暑くなるくらいだったけれど、収録は楽しく貴重な経験ができました」と充実した表情を浮かべた。

同作は西暦2932年からタイムトラベルで2075年の世界にやってきた少年アルコが10歳の少女イリスと出会い“未来”に帰るための「虹の道」を探す冒険を描く。第98回アカデミー賞の長編アニメーション映画賞にもノミネートされている。

黒川は24年の米アニメ映画「FLY！/フライ！」に声優として出演しているが、今回は全編ほぼ出ずっぱり。オファーを受け「心配は物凄くあったけれど、楽しみの方が勝ちました」と振り返った。OKが出ても「もう一回いいですか？」と録（と）り直しを求める力の入れよう。共演した南海キャンディーズの山里亮太（48）が「一つも間違っていないのに何てプロ意識」と舌を巻くほどだ。

21年のNHK・BS時代劇「剣樹抄〜光圀公と俺〜」で舘ひろし（75）と共演したのをきっかけに舘プロ入り。その後、カンヌ映画祭で脚本賞を受賞した23年「怪物」（監督是枝裕和）の主演に抜てきされ、昨年の映画「国宝」では吉沢亮（32）の少年時代を演じ話題となった。

4月から高校2年生になるが、「免許返納！？」（6月19日公開）では舘と映画で初共演を果たすなど、見事に学業と仕事を両立させ活躍の場を広げている。そして、アニメ映画“主演”という新たな経験値を手に入れ「きっと未来を想像したくなる温かくて素敵な映画なので、友達や家族と一緒に見てもらいたい」とアピールした。 （鈴木 元）

《堀越麗禾 父・團十郎がエール》イリス役は女優の堀越麗禾（14）が担当する。アフレコに際し父の市川團十郎（48）から「頑張ってきてね」と送り出されたといい「人と人の間にある温かい感情を探してもらえれば」と笑顔で話した。