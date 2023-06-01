TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

16日午前3時57分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、それに東通村、岩手県の二戸市と軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□北海道
函館市

□青森県
平内町　外ヶ浜町　八戸市
三沢市　野辺地町　七戸町
東北町　五戸町　青森南部町
階上町　むつ市　東通村

□岩手県
二戸市　軽米町

■震度1
□北海道
鹿部町　札幌東区　江別市
千歳市　壮瞥町　室蘭市
苫小牧市　登別市　白老町
厚真町　安平町　むかわ町
日高地方日高町　新冠町　新ひだか町
浦河町　様似町　えりも町

□青森県
青森市　五所川原市　つがる市
今別町　蓬田村　鶴田町
中泊町　十和田市　六戸町
横浜町　六ヶ所村　おいらせ町
三戸町　田子町　佐井村
黒石市　藤崎町　田舎館村

□岩手県
盛岡市　八幡平市　葛巻町
岩手町　九戸村　一戸町
宮古市　久慈市　岩手洋野町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。