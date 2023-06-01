16日午前3時57分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、それに東通村、岩手県の二戸市と軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□北海道

函館市



□青森県

平内町 外ヶ浜町 八戸市

三沢市 野辺地町 七戸町

東北町 五戸町 青森南部町

階上町 むつ市 東通村



□岩手県

二戸市 軽米町

■震度1

□北海道

鹿部町 札幌東区 江別市

千歳市 壮瞥町 室蘭市

苫小牧市 登別市 白老町

厚真町 安平町 むかわ町

日高地方日高町 新冠町 新ひだか町

浦河町 様似町 えりも町



□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

今別町 蓬田村 鶴田町

中泊町 十和田市 六戸町

横浜町 六ヶ所村 おいらせ町

三戸町 田子町 佐井村

黒石市 藤崎町 田舎館村



□岩手県

盛岡市 八幡平市 葛巻町

岩手町 九戸村 一戸町

宮古市 久慈市 岩手洋野町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。