北海道、青森県、岩手県で最大震度2の地震 北海道・函館市、青森県・平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市
16日午前3時57分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、それに東通村、岩手県の二戸市と軽米町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□北海道
函館市
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
三沢市 野辺地町 七戸町
東北町 五戸町 青森南部町
階上町 むつ市 東通村
□岩手県
二戸市 軽米町
■震度1
□北海道
鹿部町 札幌東区 江別市
千歳市 壮瞥町 室蘭市
苫小牧市 登別市 白老町
厚真町 安平町 むかわ町
日高地方日高町 新冠町 新ひだか町
浦河町 様似町 えりも町
□青森県
青森市 五所川原市 つがる市
今別町 蓬田村 鶴田町
中泊町 十和田市 六戸町
横浜町 六ヶ所村 おいらせ町
三戸町 田子町 佐井村
黒石市 藤崎町 田舎館村
□岩手県
盛岡市 八幡平市 葛巻町
岩手町 九戸村 一戸町
宮古市 久慈市 岩手洋野町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。