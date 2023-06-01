山里亮太（48）がこのほど、都内で、仏のアニメ映画「ARCO／アルコ」（4月24日公開、ウーゴ・ビアンブニュ監督）吹き替え版公開アフレコイベントに、黒川想矢（16）、堀越麗禾（14）と参加した。

同作は、気候変動が進んだ近未来を舞台に、時を超えて空から降ってきた少年と、荒廃した世界で生きる少女の出会いと冒険を描いている。黒川は未来から不時着した少年アルコ、堀越は10歳の少女イリス、山里はアルコを追うおかっぱ頭の3兄弟ドゥギーの声を担当する。

キャスティングについて「多分ね、“おかっぱでちょっと使い勝手のいいやつ”で検索で引っかかったんですよ」とすると、「不評の中、あの髪形をずっと続けて良かった」とほほ笑み、「僕と（バナナマンの）日村（勇紀）さんで戦って、僕が勝ったんだと思う」とした。

担当するドゥギーについて「物語上、重要な役。見てのお楽しみ。今回は一番やりたかったような役なんです」と目を輝かせた。「三枚目な感じから時折ちらっと見える二枚目の感じって一番憧れるじゃない！」とハイテンションに語った。

ただ、声優の仕事では時折「ちょっと自分に自信がない時もある」と告白。そんな時、妻で女優の蒼井優（40）から「自分が思っている以上に声が唯一無二だから、頑張ってきな」と励まされたという。「あまりいない声だから、テクニックとかで自信をなくすのではなく、あまりいない声として呼んでもらったってというのだけを自信に行っておいで、みたいに送り出してくれるんです」とエピソードを披露した。

「公開したら、それはもう（一緒に）見に行きますよ」と豪語。蒼井の評価を「かなりの高評価と踏んでおります」と自信満々。「今回は作品的に自信ありますね」とする一方で、「Xなどで黙っていたら、怒られたんだなと思ってください」と取材陣を笑わせた。