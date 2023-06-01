黒川想矢（16）堀越麗禾（14）がこのほど、都内で、仏のアニメ映画「ARCO／アルコ」（4月24日公開、ウーゴ・ビアンブニュ監督）吹き替え版公開アフレコイベントに出席した。

同作は、気候変動が進んだ近未来を舞台に、時を超えて空から降ってきた少年と、荒廃した世界で生きる少女の出会いと冒険を描いている。黒川は未来から不時着した少年アルコ、堀越は10歳の少女イリスの声を担当する。

この日、2人とは初対面の山里亮太（48）も参加した。山里の印象を黒川は「テレビで見たままの方がいらっしゃると思って」とすると、「控室から優しく話しかけてくださって。めっちゃ緊張してたんですけど、もう今は楽しく話せていてうれしいです」とした。

堀越は「最初に思ったのが赤い眼鏡で、本当にテレビの中で見るのままの赤い眼鏡だと…」と話し、会場は笑いに包まれた。

そんな2人に対して山里は「ありがとね、2人とも気を使ってくれて。ほんと優しい」とほほ笑んだ。「いろんな場面で拝見していますが、作品に向き合っている姿を見るとしっかりしてるなと思うけど、時折オフで見せる笑顔とかしゃべり方を見られてお得な気持ち」とした。「でも、いざマイクの前に立つと仕事のスイッチが入って人間が変わるあたりはプロ。この若さでこれだけすごいプロ意識を見せてもらえると、自分も気合が入ります」と語った。

取材陣から「芸能界の大先輩としてのアドバイス」をお願いされると、山里は「2人がこの教科書開くと思う？」と困惑。悩んだ後に「大師匠の（笑福亭）鶴瓶師匠から教わったんですが、『何があっても笑っておけ』って。笑っていればなんでも過ぎるらしいです」と口にすると、会場の空気を察してか「そんな、教えられることなんて何もないですよ！ 教えてほしいことばっかり！」と叫んだ。