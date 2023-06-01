timelesz、ABCマート×アディダスのキャンペーン2年目の起用 さわやかな“集合地点”目線ビジュアルも公開
8人組グループ・timeleszが、ABCマートのアディダス定番シリーズ『GRADAS 2.0』のキャンペーンアンバサダーに2年連続で起用された。16日から全国の店舗および公式オンラインストアにて新ビジュアル・新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇を公開する。あわせてtimeleszメンバーの素顔が見られるメイキング映像も解禁。昨年よりスタートしたアディダスとtimeleszのパートナーシップは2年目に突入する。
【動画あり】timeleszが和気あいあい！新CM＆メイキング
「GRADAS 2.0」は、アディダスの伝統的なスリーストライプスのDNAを受け継いだ、どんなシーンにも自然に馴染むスニーカーへと進化した定番モデル。変わらない本質を持ちながら、時代に合わせて進化する。
同キャンペーンのCMでは、「ずっと変わらない、僕らのままで」をテーマに、互いの肩を寄せ合い円を描くメンバーの姿を表現。その足元には、どんな時代も色褪（あ）せることのない「GRADAS 2.0」が寄り添う。timeleszメンバーそれぞれが履いているGRADAS2.0に合わせたスタイリングにも注目だ。
ウェブムービーでは、爽やかで前向きなサウンドに乗せて、メンバーがひとり、またひとりと集まり、街の集合地点を象徴する場所へ。「GRADAS 2.0」を履いた足元が次々と重なり合い、待ち合わせを経て、メンバーが向かう先はカラフルに装飾されたパーティー会場。
「GRADAS 2.0」を履いてはしゃいでいるメンバーたち。原嘉孝は得意なダンスを披露し、橋本将生と佐藤勝利がデュエットを繰り広げるなど、それぞれの個性が光るシーンが展開される。その姿は、アディダスが大切にする「チームスピリット」とも重なり、ポジティブなエネルギーが画面全体に展開。これからの冒険に「GRADAS 2.0」が寄り添うことを感じさせるCMとなっている。
同CMは、ABCマート公式オンラインストアおよび公式SNSにて公開中。さらに、メイキングムービーも、同オンラインストアおよびSNSにて順次公開予定。
今回のキービジュアルでは、メンバーが輪になり、中央を囲むようにカメラを見つめる構図を採用。その目線の先にあるのは、「GRADAS 2.0」とキャンペーンアイコンに掲げた「マンホール」。
街のどこにでもありながら、すべての道がつながる“集合地点”を意味する。人が集い、またそれぞれの道へと歩き出していく場所。そんな象徴的なモチーフとともに、どんな時代も色褪せることなく、これからの時代を歩む人々に寄り添う存在でありたい…そんな「GRADAS 2.0」の想いを込めたビジュアルが完成した。
メンバーそれぞれのソロカットでは、個性を活かしたスタイリングで「GRADAS 2.0」を手に取り、カラフルなグラフィティウォールを背景に、ストリート感あふれる世界観を表現。timeleszの多彩な魅力が詰まった新ビジュアルはABCマート店内に掲出される。
なお、ABCマートの一部店舗とオンラインストアにて、アディダス「GRADAS 2.0」購入者を対象に、『GRADASマンホールめじるしチャーム』をプレゼントする。
「GRADAS 2.0」は、アディダスの伝統的なスリーストライプスのDNAを受け継いだ、どんなシーンにも自然に馴染むスニーカーへと進化した定番モデル。変わらない本質を持ちながら、時代に合わせて進化する。
同キャンペーンのCMでは、「ずっと変わらない、僕らのままで」をテーマに、互いの肩を寄せ合い円を描くメンバーの姿を表現。その足元には、どんな時代も色褪（あ）せることのない「GRADAS 2.0」が寄り添う。timeleszメンバーそれぞれが履いているGRADAS2.0に合わせたスタイリングにも注目だ。
ウェブムービーでは、爽やかで前向きなサウンドに乗せて、メンバーがひとり、またひとりと集まり、街の集合地点を象徴する場所へ。「GRADAS 2.0」を履いた足元が次々と重なり合い、待ち合わせを経て、メンバーが向かう先はカラフルに装飾されたパーティー会場。
「GRADAS 2.0」を履いてはしゃいでいるメンバーたち。原嘉孝は得意なダンスを披露し、橋本将生と佐藤勝利がデュエットを繰り広げるなど、それぞれの個性が光るシーンが展開される。その姿は、アディダスが大切にする「チームスピリット」とも重なり、ポジティブなエネルギーが画面全体に展開。これからの冒険に「GRADAS 2.0」が寄り添うことを感じさせるCMとなっている。
同CMは、ABCマート公式オンラインストアおよび公式SNSにて公開中。さらに、メイキングムービーも、同オンラインストアおよびSNSにて順次公開予定。
今回のキービジュアルでは、メンバーが輪になり、中央を囲むようにカメラを見つめる構図を採用。その目線の先にあるのは、「GRADAS 2.0」とキャンペーンアイコンに掲げた「マンホール」。
街のどこにでもありながら、すべての道がつながる“集合地点”を意味する。人が集い、またそれぞれの道へと歩き出していく場所。そんな象徴的なモチーフとともに、どんな時代も色褪せることなく、これからの時代を歩む人々に寄り添う存在でありたい…そんな「GRADAS 2.0」の想いを込めたビジュアルが完成した。
メンバーそれぞれのソロカットでは、個性を活かしたスタイリングで「GRADAS 2.0」を手に取り、カラフルなグラフィティウォールを背景に、ストリート感あふれる世界観を表現。timeleszの多彩な魅力が詰まった新ビジュアルはABCマート店内に掲出される。
なお、ABCマートの一部店舗とオンラインストアにて、アディダス「GRADAS 2.0」購入者を対象に、『GRADASマンホールめじるしチャーム』をプレゼントする。