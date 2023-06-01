南海キャンディーズ・山里亮太、妻・蒼井優の助言を告白「自分が思っている以上に…」 今作の“声の仕事”の評価予想も明かす
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、都内で行われた劇場アニメ『ARCO／アルコ』（4月24日全国公開）吹替版キャスト公開アフレコに出席。妻で俳優の蒼井優からのアドバイスを明かした。
【写真】多才すぎる！公開アフレコで惹きつけた黒川想矢、堀越麗禾、山里亮太
記者から「やまちゃんは奥さんと観に行くんですか？」と聞かれ、山里は「その可能性もありますね！」と声を弾ませ、「だいたい声の仕事をするときは、自分に自信がないというときによく励ましの言葉で『自分が思っている以上に声、唯一無二っぽいから頑張ってきな』って言われるんですよ」と明かした。
「『あんまりいない声として呼んでもらったというのだけを自信に持って行っておいで』って送り出してもらったりもするので、確認のために一緒に観て…」とし、今回の妻からの評価予想については「かなりの高評価と踏んでおります。今回の作品的に。自信があります」とにやり。しかし続けて、「X等で黙ってたら怒られたんだなって思ってください」と苦笑いで伝えていた。
本作は、ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANEL協賛、NEON配給で、世界各国の映画祭で絶賛を浴びてきたSF冒険ファンタジー。
物語の舞台は、気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、ある日、虹色に輝く謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツをまとい、タイムトラベル能力を持つ、遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを探すアルコと、現実に縛られて生きてきたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら、“未来への帰還＝虹の道”を探す旅に出る。しかし、謎の三つ子から追撃され…というストーリー。
未来からやってきた少年アルコ役を黒川想矢、2075年の地球で暮らす少女イリス役を堀越麗禾、アルコを追うおかっぱ頭の3兄弟のドゥギー役を山里が務める。
ほかに、俳優の黒川、堀越が参加した。
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記者から「やまちゃんは奥さんと観に行くんですか？」と聞かれ、山里は「その可能性もありますね！」と声を弾ませ、「だいたい声の仕事をするときは、自分に自信がないというときによく励ましの言葉で『自分が思っている以上に声、唯一無二っぽいから頑張ってきな』って言われるんですよ」と明かした。
本作は、ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANEL協賛、NEON配給で、世界各国の映画祭で絶賛を浴びてきたSF冒険ファンタジー。
物語の舞台は、気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、ある日、虹色に輝く謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツをまとい、タイムトラベル能力を持つ、遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを探すアルコと、現実に縛られて生きてきたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら、“未来への帰還＝虹の道”を探す旅に出る。しかし、謎の三つ子から追撃され…というストーリー。
未来からやってきた少年アルコ役を黒川想矢、2075年の地球で暮らす少女イリス役を堀越麗禾、アルコを追うおかっぱ頭の3兄弟のドゥギー役を山里が務める。
ほかに、俳優の黒川、堀越が参加した。