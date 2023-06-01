山里亮太（48）がこのほど、都内で、仏のアニメ映画「ARCO／アルコ」（4月24日公開、ウーゴ・ビアンブニュ監督）吹き替え版公開アフレコイベントに、黒川想矢（16）、堀越麗禾（14）と参加した。

同作は、気候変動が進んだ近未来を舞台に、時を超えて空から降ってきた少年と、荒廃した世界で生きる少女の出会いと冒険を描いている。黒川は未来から不時着した少年アルコ、堀越は10歳の少女イリス、山里はアルコを追うおかっぱ頭の3兄弟ドゥギーの声を担当する。

同作は「冒険」がテーマ。この春冒険したいことを問われ、山里は「ちょっと挑戦したいことはあったんですけどね、今ちょっと心折れて断念してることが1個あるんですよ」とした。「実は」と切り出し「私ちょっと、昨今の芸人さんがよくやっている、小説みたいなものに手を出していたんですよね」と告白した。

そんな山里の心にストップをかけたのは、オードリー若林正恭（47）の初小説「青天」だった。「『青天』を読んで、あまりにも良すぎて、冒険が止まっちゃってるんですよ」とし、「今、芸人で小説を出したら比べられるなって。でも、ちょっと日を置いて再開しようかと悩んでいます」と胸中を吐露した。

作品は7割書き上がっているという。だが、「『青天』のほうが面白い。今じゃない」とかたくなだった。なお、若林には「悔しいから伝えていない」という。

取材陣から（ジョークで）「つまらないんですか？」と聞かれると、即座に「言い方！」とツッコみつつ「面白いものが出すぎちゃった。僕は“ミスター隙間産業”だから、今はダメ」と強調した。「（青天は）映画化とかされそうで怖いんだよね。ほとぼりが冷めるまで、冒険はちょっと休んでおきますね」とした。