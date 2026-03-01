リーグ・アン 25/26の第26節 メッスとトゥールーズの試合が、3月16日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはMbala Nathan（FW）、ゴティエ・ハイン（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはサンティアゴ・イダルゴ（FW）、ジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。トゥールーズのアーロン・ドヌム（FW）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

さらに14分トゥールーズが追加点。ヤン・グボホ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、30分、メッスのMbala Nathan（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに31分メッスが同点に追いつく。ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）のアシストからコフィ・クアオ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

だが、45+3分トゥールーズが逆転。ヤン・グボホ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで前半が終了。2-3とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、トゥールーズが選手交代を行う。ギョーム・レステ（GK）からヒェティル・ハウグ（GK）に交代した。

64分、トゥールーズは同時に2人を交代。ジェイセン・ラッセルロウ（FW）、アレクシ・ボサ（MF）に代わりエメルソン（FW）、マリオ・ザウアー（MF）がピッチに入る。

70分、メッスは同時に3人を交代。Mbala Nathan（FW）、コフィ・クアオ（DF）、ジェシー・デマンゲ（MF）に代わりハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギ・アブアシビリ（MF）、アルファ・トゥーレ（MF）がピッチに入る。

76分、メッスが選手交代を行う。ウリエミシェル・ガブ（MF）からテリー・イェグベ（DF）に交代した。

76分、トゥールーズが選手交代を行う。サンティアゴ・イダルゴ（FW）からセニ・クンバサ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分メッスのギオルギ・アブアシビリ（MF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

88分、メッスが選手交代を行う。ブナ・サール（DF）からリュカ・ミシャル（FW）に交代した。

後半終了間際の90+9分トゥールーズが逆転。アーロン・ドヌム（FW）のアシストからマリオ・ザウアー（MF）がゴールを決めて3-4と逆転する。

そのまま試合終了。トゥールーズが3-4で勝利した。

なお、トゥールーズは34分にアレクシ・ボサ（MF）、90+5分にワーレン・カマンツィ（DF）、90+11分にエメルソン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 03:20:52 更新