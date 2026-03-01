エールディヴィジ 25/26の第27節 イーグルスとNACブレダの試合が、3月16日00:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはビクトル・エドバルセン（FW）、ステファン・シグルダルソン（FW）、ジェイデン・スロリー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはシャルルアンドレアス・ブリム（FW）、アンドレ・アユー（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。イーグルスのビクトル・エドバルセン（FW）のアシストからマティス・スレイ（FW）がゴールを決めてイーグルスが先制。

さらに41分イーグルスが追加点。ジェイデン・スロリー（FW）のアシストからステファン・シグルダルソン（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

さらに45分イーグルスが追加点。ビクトル・エドバルセン（FW）のアシストからヤコブ・ブレウム（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とイーグルスがリードしてハーフタイムを迎えた。

NACブレダは後半の頭から2人が交代。ボイド・ルカッセン（DF）、チェリオン・バレリウス（DF）に代わりラウル・パウラ（MF）、フレデリク・イェンセン（MF）がピッチに入る。

57分、NACブレダは同時に2人を交代。カマル・ソワ（FW）、ルイス・ホルトビー（MF）に代わりブラヒム・ガリディ（FW）、モハメド・ナッソー（MF）がピッチに入る。

64分、イーグルスが選手交代を行う。ジェイデン・スロリー（FW）からエバート・リントルスト（MF）に交代した。

68分、NACブレダが選手交代を行う。アンドレ・アユー（MF）からアミン・サラマ（MF）に交代した。

73分イーグルスが追加点。ヤコブ・ブレウム（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

75分、イーグルスは同時に2人を交代。ディーン・ジェームス（DF）、ステファン・シグルダルソン（FW）に代わりエース・ワーヤース（DF）、フィン・ストッカース（FW）がピッチに入る。

76分イーグルスが追加点。ビクトル・エドバルセン（FW）のアシストからヤコブ・ブレウム（MF）がゴールで5-0。5点差となる。ヤコブ・ブレウム（MF）はハットトリックを達成。

77分、イーグルスは同時に2人を交代。ヤコブ・ブレウム（MF）、マティス・スレイ（FW）に代わりソーレン・テングステッド（FW）、ティボ・バーテン（FW）がピッチに入る。

82分イーグルスが追加点。エース・ワーヤース（DF）のアシストからヨリス・クラマー（DF）がゴールで6-0。6点差となる。

以降は試合は動かず、イーグルスが6-0で勝利した。

2026-03-16 02:41:01 更新