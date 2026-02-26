[MOM5429]U-18日本代表DF平野遼(横浜FMユース/2年)_初代表DFが決勝へ導くスーパークリア。W杯戦士の父の助言も受け、「自分のやれること」を体現
[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ]
[3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]
「第8回J-VILLAGE CUP U-18」予選第2戦終了時のU-18日本代表は、首位・清水ユースと同じ勝ち点6、得失点差プラス5だったが、総得点差により2位。この日、清水ユースが先に行われた予選最終戦を2-1で制しており、それを上回るためには2点差勝利、もしくは4得点以上を挙げての1点差勝利が必要だった。
そのU-18代表は2-0で試合終盤へ。だが、後半35分に決定的なピンチを迎える。神村学園高(鹿児島)のCKから撃たれたヘッドが鋭く枠を捉えたが、DF平野遼(横浜FMユース/2年=横浜FMジュニアユース出身)が素早いゴールカバーから頭でスーパークリア。このビッグプレーによってU-18代表は清水ユースを得失点差で1点上回り、U-17日本高校選抜と並ぶ予選1位で決勝進出(予選2位以内)を果たした。
平野は自身のスーパークリアについて、「自分は(CKの際に)ファーのポジションで、ファーにボールが来なかったら、あそこのゴールカバーっていうのは言われていて、自分の中でその意識があったんで、ニアにボールが行った瞬間、あそこをカバーしようと思ってボールが来て、弾けたんで良かったです」と微笑んだ。
この日、3バックの右ストッパーを務めた平野は後半18分に中盤が攻略された際も、的確な対応。内側に絞りながら相手のスルーパスをインターセプトし、未然にピンチの芽を摘んでいる。
「中盤の選手がフリーで運んできて後ろに走るっていうのが分かっていたんで、そこをちょっと狙いながら出過ぎないようにして、いい感じにタイミング合わせて取れたので良かったです」
本職は右サイドバックや右ウイングバックのため、この日は慣れないポジションでのプレー。だが、「自分がボール持って運んだ時は、サイドと内側の使い分けは結構意識していて、サイドにつけた方がいい時はサイドに、フリーな時とか、縦にスペースがある時とかは裏に蹴ってっていうのは意識していました」というように、味方選手とコミュニケーションを取りながら柔軟にボールを動かし、縦パスやオーバーラップにもチャレンジした。
そして、空中戦での強さや走力を発揮するなど安定感の高い守りを見せ、失点のピンチも救った。試合終盤に交代でベンチに戻った際には、GKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)から感謝の抱擁。「自分は初招集で、この代表活動でやっぱ結果残して、これからも呼ばれるようにしていきたいんで、一戦一戦大事にしてやっていきたいです」という思いを表現し、勝利と決勝進出に貢献した。
平野は横浜FMユースで1年時の秋から先発に定着。「(以前、)自分自身は準備のスピードや、オフ・ザ・ボールの動きとか、守備の対応ってところが課題としてありました。でも、去年の1年でそこは大きく変わったかなって思います」。特長の上下動の動きも磨き、待望の年代別日本代表初選出を果たした。
父は日本代表MFとして1998年のワールドカップフランス大会に出場している平野孝氏。その父からは、「代表、代表って考えすぎてしまうとあれなんで、『もっと楽しんで来い』 『自分のやれることをやってこい』っていうのは言われました」。将来、父と同じように世界で戦うためには、判断スピードをより向上させる必要性を実感。だが、重圧を感じすぎることなく自分のできることを体現している平野は、“代表でもやれる”手応えも感じているという。
16日の最終戦へ向けて平野は「自分の特長を大いに発揮して、活躍して、今後の代表にも呼ばれるようなプレーをしたいです。このタイミングで入れたんで、(2027年に)U-20のワールドカップがあるんで、そこを目指して頑張っていきたいです」と宣言。U-18日本代表での活躍で2026年シーズンへの弾みをつけ、さらなる成長を遂げて横浜FMユースの勝利と「マリノスに昇格したいと思っています」という目標を達成する。
(取材・文 吉田太郎)
[3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]
「第8回J-VILLAGE CUP U-18」予選第2戦終了時のU-18日本代表は、首位・清水ユースと同じ勝ち点6、得失点差プラス5だったが、総得点差により2位。この日、清水ユースが先に行われた予選最終戦を2-1で制しており、それを上回るためには2点差勝利、もしくは4得点以上を挙げての1点差勝利が必要だった。
平野は自身のスーパークリアについて、「自分は(CKの際に)ファーのポジションで、ファーにボールが来なかったら、あそこのゴールカバーっていうのは言われていて、自分の中でその意識があったんで、ニアにボールが行った瞬間、あそこをカバーしようと思ってボールが来て、弾けたんで良かったです」と微笑んだ。
この日、3バックの右ストッパーを務めた平野は後半18分に中盤が攻略された際も、的確な対応。内側に絞りながら相手のスルーパスをインターセプトし、未然にピンチの芽を摘んでいる。
「中盤の選手がフリーで運んできて後ろに走るっていうのが分かっていたんで、そこをちょっと狙いながら出過ぎないようにして、いい感じにタイミング合わせて取れたので良かったです」
本職は右サイドバックや右ウイングバックのため、この日は慣れないポジションでのプレー。だが、「自分がボール持って運んだ時は、サイドと内側の使い分けは結構意識していて、サイドにつけた方がいい時はサイドに、フリーな時とか、縦にスペースがある時とかは裏に蹴ってっていうのは意識していました」というように、味方選手とコミュニケーションを取りながら柔軟にボールを動かし、縦パスやオーバーラップにもチャレンジした。
そして、空中戦での強さや走力を発揮するなど安定感の高い守りを見せ、失点のピンチも救った。試合終盤に交代でベンチに戻った際には、GKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)から感謝の抱擁。「自分は初招集で、この代表活動でやっぱ結果残して、これからも呼ばれるようにしていきたいんで、一戦一戦大事にしてやっていきたいです」という思いを表現し、勝利と決勝進出に貢献した。
平野は横浜FMユースで1年時の秋から先発に定着。「(以前、)自分自身は準備のスピードや、オフ・ザ・ボールの動きとか、守備の対応ってところが課題としてありました。でも、去年の1年でそこは大きく変わったかなって思います」。特長の上下動の動きも磨き、待望の年代別日本代表初選出を果たした。
父は日本代表MFとして1998年のワールドカップフランス大会に出場している平野孝氏。その父からは、「代表、代表って考えすぎてしまうとあれなんで、『もっと楽しんで来い』 『自分のやれることをやってこい』っていうのは言われました」。将来、父と同じように世界で戦うためには、判断スピードをより向上させる必要性を実感。だが、重圧を感じすぎることなく自分のできることを体現している平野は、“代表でもやれる”手応えも感じているという。
16日の最終戦へ向けて平野は「自分の特長を大いに発揮して、活躍して、今後の代表にも呼ばれるようなプレーをしたいです。このタイミングで入れたんで、(2027年に)U-20のワールドカップがあるんで、そこを目指して頑張っていきたいです」と宣言。U-18日本代表での活躍で2026年シーズンへの弾みをつけ、さらなる成長を遂げて横浜FMユースの勝利と「マリノスに昇格したいと思っています」という目標を達成する。
スーパークリア後、ベンチでGKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)から感謝の抱擁をされていた
(取材・文 吉田太郎)