日本人対決は実現せず…鎌田は途中出場、田中碧は出番なし、パレスvsリーズはスコアレスドロー
[3.15 プレミアリーグ第30節 クリスタル・パレス 0-0 リーズ]
プレミアリーグは15日に第30節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとMF田中碧が所属するリーズの対戦は、0-0で引き分けた。連戦続きでベンチスタートの鎌田は後半35分から出場。田中は8日のFA杯5回戦で先発したものの、リーグ戦7試合連続で出番はなかった。
前半43分、リーズが大きなチャンスを得る。パレスMFウィル・ヒューズがセットプレー時にハンドをしてしまい、リーズがPKを獲得する。しかし、FWドミニク・カルバート・ルーウィンのシュートはゴール枠外に外れ、決定機を生かせなかった。
リーズは前半アディショナルタイムにMFガブリエル・グズムンドソンが2枚目のイエローカードで退場処分となった。
0-0で後半に折り返しても、なかなか均衡は崩れない。すると後半33分にパレスのチャンスとなる。左CKをショートコーナーからリスタートすると、左サイドのクロスからMFジェフェルソン・レルマが頭で合わせる。GKカール・ダーロウに阻まれるも、ゴール前に浮いたボールをレルマがダイビングヘッドで押し込んだ。だが、直前のプレーでオフサイドが認められ、先制ゴールとはならなかった。
パレスは後半35分に2枚替え。鎌田がピッチに入る。それでもスコアは動かず、そのまま試合終了。0-0のスコアレスで勝ち点1を分け合った。パレスは14位、リーズは15位となっている。
プレミアリーグは15日に第30節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとMF田中碧が所属するリーズの対戦は、0-0で引き分けた。連戦続きでベンチスタートの鎌田は後半35分から出場。田中は8日のFA杯5回戦で先発したものの、リーグ戦7試合連続で出番はなかった。
前半43分、リーズが大きなチャンスを得る。パレスMFウィル・ヒューズがセットプレー時にハンドをしてしまい、リーズがPKを獲得する。しかし、FWドミニク・カルバート・ルーウィンのシュートはゴール枠外に外れ、決定機を生かせなかった。
0-0で後半に折り返しても、なかなか均衡は崩れない。すると後半33分にパレスのチャンスとなる。左CKをショートコーナーからリスタートすると、左サイドのクロスからMFジェフェルソン・レルマが頭で合わせる。GKカール・ダーロウに阻まれるも、ゴール前に浮いたボールをレルマがダイビングヘッドで押し込んだ。だが、直前のプレーでオフサイドが認められ、先制ゴールとはならなかった。
パレスは後半35分に2枚替え。鎌田がピッチに入る。それでもスコアは動かず、そのまま試合終了。0-0のスコアレスで勝ち点1を分け合った。パレスは14位、リーズは15位となっている。