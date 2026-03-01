プロ・リーグ 25/26の第29節 アントワープとスタンダールの試合が、3月16日00:00にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、キャスパー・ニールセン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、スタンダールは同時に3人を交代。ラフィキ・サイード（FW）、キャスパー・ニールセン（MF）、デニス・エッケルト（FW）に代わりアドナネ・アビド（FW）、ベルナルド・ヌグエネ（FW）、テディ・テウマ（MF）がピッチに入る。

71分にアントワープのダーム・フロン（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

79分、ついに均衡が崩れる。アントワープのアンソニー・バレンシア（MF）がゴールが生まれアントワープが先制する。

81分、アントワープが選手交代を行う。フレン・バイル（DF）からエラン・タイペンス（MF）に交代した。

81分、スタンダールが選手交代を行う。イブラヒム・カラモコ（MF）からトーマス・アンリ（FW）に交代した。

81分、アントワープが選手交代を行う。ギュラノ・ケルク（FW）からジェラール・ファンデプラス（MF）に交代した。

84分、アントワープが選手交代を行う。アンソニー・バレンシア（MF）からマウリシオ・ベニテス（MF）に交代した。

86分、スタンダールが選手交代を行う。デービッド・ベイツ（DF）からトビアス・モール（MF）に交代した。

87分、アントワープが選手交代を行う。ビンセント・ヤンセン（FW）からブバカル・クヤテ（DF）に交代した。

後半終了間際の90分スタンダールが同点に追いつく。テディ・テウマ（MF）のアシストからトビアス・モール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-03-16 02:11:01 更新