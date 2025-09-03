サッカー・欧州選手権覇者のスペインと南米王者のアルゼンチンが２７日にカタールで対戦する注目の国際試合が１５日、中止となった。

欧州連盟（ＵＥＦＡ）や南米連盟（ＣＯＮＭＥＢＯＬ）などが発表した。

中東情勢の悪化を受け、カタール以外での開催を模索したものの、合意に至らなかった。イタリア語で「究極の決勝」を意味する「フィナリッシマ」と題された一戦は、アルゼンチンが２０２２年ワールドカップ（Ｗ杯）優勝を果たした決勝の舞台、ルサイル競技場で開催予定だった。

発表によると、ＵＥＦＡ側は、スペインの首都マドリードでの実施を提案したものの、ＣＯＮＭＥＢＯＬやアルゼンチン側は、中立地での開催を求めて拒否。１４日は、イタリアでの開催が新たに検討されたものの、南米側は２７日ではなく３１日の開催を求め、決裂したという。

フィナリッシマを含め、３月にカタールで開催予定だった国際試合のチケットを購入していた人には今後、代金が払い戻される予定。主催者側は、１か月以内に払い戻しがなければ、メール(support@tickets.roadtoqatar.qa)で問い合わせてほしいとしている。（パリ支局 平地一紀）