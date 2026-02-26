フェイエノールト上田綺世が2試合連続2ゴール! 前半に先制許すもエース躍動で逆転成功
[3.15 エールディビジ第27節 フェイエノールト - エクセルシオール]
怒涛の2ゴールで試合をひっくり返した。フェイエノールトのFW上田綺世は0-1で迎えた後半13分、15分に2連続ゴール。2-1と逆転に成功した。
フェイエノールトは前半28分に失点。その後は上田もチャンスを作るが、前半は0-1で折り返した。後半4分には鋭い突破からゴールネットを揺らすが、オフサイドでノーゴールとなった。
しかし、エースはゴールを決める。後半13分に左サイドからのクロスを左足で収めて右足シュート。アウトサイド回転をかけた“技あり”シュートがゴール右隅に決まり、1-1と試合を振り出しに戻した。
さらに2分後、エースが逆転ゴールを決める。FWラヒーム・スターリングの縦パスに反応し、一気に加速。相手GKとの1対1を冷静に決めた。
前節の2ゴールに続き、上田は2試合連続2ゴール。リーグ戦22得点目とした。
怒涛の2ゴールで試合をひっくり返した。フェイエノールトのFW上田綺世は0-1で迎えた後半13分、15分に2連続ゴール。2-1と逆転に成功した。
フェイエノールトは前半28分に失点。その後は上田もチャンスを作るが、前半は0-1で折り返した。後半4分には鋭い突破からゴールネットを揺らすが、オフサイドでノーゴールとなった。
さらに2分後、エースが逆転ゴールを決める。FWラヒーム・スターリングの縦パスに反応し、一気に加速。相手GKとの1対1を冷静に決めた。
前節の2ゴールに続き、上田は2試合連続2ゴール。リーグ戦22得点目とした。
Ayase Ueda draait wedstrijd helemaal, eerste assist Raheem Sterling— ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2026
58' 1️⃣ - 1️⃣
59' 2️⃣ - 1️⃣#feyexc pic.twitter.com/23lORlotm8