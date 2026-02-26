上田綺世が圧巻2発! フェイエノールトは前半に先制許すもエース躍動で逆転勝利、渡辺剛は怪我でメンバー外
[3.15 エールディビジ第27節 フェイエノールト 2-1 エクセルシオール]
オランダ・エールディビジは15日に第27節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでエクセルシオールと対戦し、2-1で勝利。上田は先発出場で2ゴールを記録した。
渡辺が前節・NAC戦で負った打撲の影響でメンバー外。上田は先発入りとなった。直近2試合未勝利と勝ち切れないフェイエノールトは、前半28分に失点。相手GKのロングフィードからFWアルトゥー・ザグレの個人技にゴールを割られた。
追いかけるフェイエノールトは失点直後に決定機。左サイドからのクロスに、上田がヘディングシュートで合わせると、ゴール右隅を捉えたものの、相手GKのスーパーセーブに遭う。直後にはFWラヒーム・スターリングがシュートを打つが、これもGKの好セーブに阻まれた。
フェイエノールトは前半を0-1で折り返した。
後半4分、上田に大きなチャンスが到来。MFウサマ・タルガリンがPA内に縦パスを出すと、反応した上だが相手の最終ラインから飛び出す。右足でトラップし、即座に左足シュート。高速の所作から放った弾道はゴール左隅に突き刺さるも、わずかにオフサイドが認められ、ノーゴールの判定となった。
それでもエースは再びチャンスを作る。後半13分、DFジョーダン・ボスが左サイドからクロス。ファーサイドで待ち構えた上田は左足トラップから右足を振り抜く。アウトサイド回転をかけた“技あり”シュートをゴール右隅に決め、1-1と同点に追いついた。
さらに上田は2分後、試合をひっくり返す。スターリングの縦パスに反応して一気に加速。そのまま相手GKとの1対1を右足シュートで制し、2試合連続2ゴールとなる今季22点目で2-1と逆転に成功した。
上田は後半35分に途中交代。フェイエノールトはそのまま2-1でリードを守り切り、3試合ぶりの白星を手にした。同勝ち点に追いついていた3位NECと勝ち点3差をつけ、2位をキープしている。
オランダ・エールディビジは15日に第27節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでエクセルシオールと対戦し、2-1で勝利。上田は先発出場で2ゴールを記録した。
渡辺が前節・NAC戦で負った打撲の影響でメンバー外。上田は先発入りとなった。直近2試合未勝利と勝ち切れないフェイエノールトは、前半28分に失点。相手GKのロングフィードからFWアルトゥー・ザグレの個人技にゴールを割られた。
フェイエノールトは前半を0-1で折り返した。
後半4分、上田に大きなチャンスが到来。MFウサマ・タルガリンがPA内に縦パスを出すと、反応した上だが相手の最終ラインから飛び出す。右足でトラップし、即座に左足シュート。高速の所作から放った弾道はゴール左隅に突き刺さるも、わずかにオフサイドが認められ、ノーゴールの判定となった。
それでもエースは再びチャンスを作る。後半13分、DFジョーダン・ボスが左サイドからクロス。ファーサイドで待ち構えた上田は左足トラップから右足を振り抜く。アウトサイド回転をかけた“技あり”シュートをゴール右隅に決め、1-1と同点に追いついた。
さらに上田は2分後、試合をひっくり返す。スターリングの縦パスに反応して一気に加速。そのまま相手GKとの1対1を右足シュートで制し、2試合連続2ゴールとなる今季22点目で2-1と逆転に成功した。
上田は後半35分に途中交代。フェイエノールトはそのまま2-1でリードを守り切り、3試合ぶりの白星を手にした。同勝ち点に追いついていた3位NECと勝ち点3差をつけ、2位をキープしている。