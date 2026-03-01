プレミアリーグ 25/26の第30節 クリスタルパレスとリーズの試合が、3月15日23:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスはヨルゲン・ラルセン（FW）、エバン・ゲッサン（FW）、イスマイラ・サール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）、リーズに所属する田中 碧（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

45+5分にリーズのガブリエル・グズムンドソン（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は80分から交代で出場した。

また、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

2026-03-16 01:20:08 更新