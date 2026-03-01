セリエA 25/26の第29節 ピサとカリアリの試合が、3月15日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセミ・キリツォイ（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ピサのステファノ・モレオ（FW）がPKを決めてピサが先制。

16分、ピサが選手交代を行う。マリウス・マリン（MF）に代わりマルタ・ホイホルト（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

37分にピサのラフィウ・ドゥロシンミ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とピサがリードしてハーフタイムを迎えた。

カリアリは後半の頭から2人が交代。ジェリー・ミナ（DF）、ミシェル・アドポ（MF）に代わりガブリエレ・ザッパ（DF）、レオナルド・パボレッティ（FW）がピッチに入る。

46分、ピサが選手交代を行う。アルトゥーロ・カラブレシ（DF）からラウール・アルビオル（DF）に交代した。

52分ピサが追加点。アントニオ・カラッチョロ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに54分ピサが追加点。ラウール・アルビオル（DF）のアシストからアントニオ・カラッチョロ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

64分、カリアリは同時に2人を交代。ジャンルカ・ガエターノ（MF）、セミ・キリツォイ（FW）に代わりルカ・マッツィテッリ（MF）、ヤエル・トレピ（FW）がピッチに入る。

67分、カリアリのアルベルト・ドッセナ（DF）のアシストからレオナルド・パボレッティ（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

72分、ピサが選手交代を行う。マッテオ・トラモニ（MF）からエベネザー・アキンサンミロ（FW）に交代した。

76分、カリアリが選手交代を行う。ゼ・ペドロ（DF）からAlbarracin Agustin（FW）に交代した。

81分にカリアリのアダム・オベルト（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もピサの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ピサが3-1で勝利した。

なお、ピサは61分にミシェル・アビシェル（MF）に、またカリアリは47分にゼ・ペドロ（DF）、78分にアルベルト・ドッセナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 01:20:33 更新