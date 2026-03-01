ブンデスリーガ 25/26の第26節 ブレーメンとマインツの試合が、3月15日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、ニクラス・タウアー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の5分に試合が動く。マインツのフィリップ・ムウェネ（DF）のアシストからパウル・ネベル（MF）がヘディングシュートを決めてマインツが先制。

ここで前半が終了。0-1とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

ブレーメンは後半の頭から選手交代。ケケ・トップ（FW）からユスティン・エンジンマー（FW）に交代した。

52分マインツが追加点。シェラルド・ベッカー（FW）のアシストから李 在成（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マインツが0-2で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は先発し69分までプレーした。

また、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は87分から交代で出場した。

2026-03-16 01:30:26 更新