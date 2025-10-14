インターネットで配信される音声コンテンツ「ポッドキャスト」の国内初の大規模イベント「ＪＡＰＡＮ ＰＯＤＣＡＳＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」が１５日、東京・赤坂サカス広場で開催され、１４日との２日間で約３０番組が参加した。

謎めいた才能たちにスポットライトを当て発掘していくサークル型ラジオ番組「ＵＭＰ〜未確認人物倶楽部〜」（ｉｎｔｅｒｆｍ／Ｓｐｏｔｉｆｙ）の公開収録では、番組ナビゲーターを務めるワンメディア代表取締役ＣＥＯ・明石ガクト氏、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの前代表取締役ＣＥＯ・福田淳氏が進行。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五、女優の南果歩らをゲストに迎え、トークショーを実施した。

村上は「『ＪＡＰＡＮ ＰＯＤＣＡＳＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ』という大きなステージに呼んでいただきましたが、俺、ポッドキャストやってないですよ」と告げ、笑いを誘った。

自身をモデルにしたバーチャルタレント「ＡＩシンゴ」について「稼ぎが２倍になったのでは？」という質問が飛んだが、「おかげさまで、大赤字ですよ」と苦笑い。刻一刻と変化する世界情勢でエネルギー価格が急騰しており、「あいつの飯代、めちゃめちゃ高いよ。めっちゃ食うもん」などと軽快なトークで沸かせていた。