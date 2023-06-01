「オールナイトフジコ」フジコーズ、一夜限りの復活に歓声上がる「ウェーイTOKYO」披露 【AGESTOCK2026】
【モデルプレス＝2026/03/16】フジテレビ系「オールナイトフジコ」（2023年4月〜2025年3月）に出演していた女子大生グループ・フジコーズが15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。
【写真】元“現役女子大生グループの現在の姿
再集結したフジコーズが登場すると会場からは歓声が上がった。「ウェーイTOKYO」を当時さながらに披露し、会場は感動的な空気に包まれた。
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げた。（modelpress編集部）
M1.ウェーイTOKYO
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◆フジコーズ「ウェーイTOKYO」披露
再集結したフジコーズが登場すると会場からは歓声が上がった。「ウェーイTOKYO」を当時さながらに披露し、会場は感動的な空気に包まれた。
◆「AGESTOCK2026」CANDY TUNE・RYOKI MIYAMAら9組集結
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
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