【今日の献立】2026年3月16日(月)「さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース」 「シラス入り卵焼き」 「納豆汁」 の全3品。
梅の酸味で食欲アップ！ シラスや納豆を取り入れた、ヘルシーな和風の献立です。
【主菜】さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース
冷しゃぶには梅肉ソースを合わせてさっぱりと！暑さで食欲がないときでもお箸が進みます。
調理時間：15分
カロリー：318Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
新玉ネギ 1個
大葉 4枚
＜梅肉ソース＞
梅干し 2個
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
酢 大さじ1/2
だし汁 大さじ2
2. 器に新玉ネギを敷き、(1)をのせる。＜梅肉ソース＞をかけ、大葉を散らす。
【副菜】シラス入り卵焼き
余ったシラス干しもおいしくアレンジ。お弁当にも。
調理時間：10分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
シラス干し 大さじ2
ミツバ 1/4束
＜調味料＞
だし汁 大さじ2
砂糖 小さじ1/2
塩 少々
サラダ油 適量
2. 卵焼き器を中火で熱し、サラダ油を薄くひき、(1)の1/3量を流し入れて全体に広げる。周りがかたまってきたら奥側から手前に巻き、巻き終わったら奥側へ寄せる。
3. 再びサラダ油をひき、同量の卵液を流し入れ、同様に焼く。残りの卵液も同様に焼く。巻きすで形を整え、食べやすい大きさに切って器に盛る。
【スープ・汁】納豆汁
納豆を入れるとコクとトロミが出ます。小粒の納豆がおすすめ。
調理時間：10分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
シメジ 1/4パック だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
七味唐辛子 適量
梅の酸味で食欲アップ！ シラスや納豆を取り入れた、ヘルシーな和風の献立です。
【主菜】さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース
冷しゃぶには梅肉ソースを合わせてさっぱりと！暑さで食欲がないときでもお箸が進みます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：318Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)200g
新玉ネギ 1個
大葉 4枚
＜梅肉ソース＞
梅干し 2個
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
酢 大さじ1/2
だし汁 大さじ2
【下準備】新玉ネギは薄切りにして水にさらし、ザルに上げて水気をきる。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。梅干しは刻んで＜梅肉ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚肉をたっぷりの熱湯に1枚ずつ入れて火が通ったら水に取り、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
2. 器に新玉ネギを敷き、(1)をのせる。＜梅肉ソース＞をかけ、大葉を散らす。
©Eレシピ
【副菜】シラス入り卵焼き
余ったシラス干しもおいしくアレンジ。お弁当にも。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）卵 3個
シラス干し 大さじ2
ミツバ 1/4束
＜調味料＞
だし汁 大さじ2
砂糖 小さじ1/2
塩 少々
サラダ油 適量
【下準備】ミツバは根を切り落とし、長さ1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに卵を割り入れ、＜調味料＞の材料とシラス干し、ミツバを加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 卵焼き器を中火で熱し、サラダ油を薄くひき、(1)の1/3量を流し入れて全体に広げる。周りがかたまってきたら奥側から手前に巻き、巻き終わったら奥側へ寄せる。
©Eレシピ
3. 再びサラダ油をひき、同量の卵液を流し入れ、同様に焼く。残りの卵液も同様に焼く。巻きすで形を整え、食べやすい大きさに切って器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】納豆汁
納豆を入れるとコクとトロミが出ます。小粒の納豆がおすすめ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）納豆 1パック 絹ごし豆腐 1/2丁
シメジ 1/4パック だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
七味唐辛子 適量
【下準備】絹ごし豆腐は1cm角に切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、絹ごし豆腐、シメジを入れて中火で3分程煮る。火を弱めてみそを溶き入れ、納豆を加えて菜ばしでほぐす。ネギを加えて器に注ぎ、七味唐辛子を振る。
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