プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース」 「シラス入り卵焼き」 「納豆汁」 の全3品。
梅の酸味で食欲アップ！　シラスや納豆を取り入れた、ヘルシーな和風の献立です。

【主菜】さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース
冷しゃぶには梅肉ソースを合わせてさっぱりと！暑さで食欲がないときでもお箸が進みます。

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調理時間：15分
カロリー：318Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)200g
新玉ネギ  1個
大葉  4枚
＜梅肉ソース＞
  梅干し  2個
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  酢  大さじ1/2
  だし汁  大さじ2

【下準備】

新玉ネギは薄切りにして水にさらし、ザルに上げて水気をきる。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。梅干しは刻んで＜梅肉ソース＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 豚肉をたっぷりの熱湯に1枚ずつ入れて火が通ったら水に取り、ザルに上げて水気をきる。

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2. 器に新玉ネギを敷き、(1)をのせる。＜梅肉ソース＞をかけ、大葉を散らす。

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【副菜】シラス入り卵焼き
余ったシラス干しもおいしくアレンジ。お弁当にも。

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調理時間：10分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

卵  3個
シラス干し  大さじ2
ミツバ  1/4束
＜調味料＞
  だし汁  大さじ2
  砂糖  小さじ1/2
  塩  少々
サラダ油  適量

【下準備】

ミツバは根を切り落とし、長さ1cmに切る。

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【作り方】

1. ボウルに卵を割り入れ、＜調味料＞の材料とシラス干し、ミツバを加えて混ぜ合わせる。

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2. 卵焼き器を中火で熱し、サラダ油を薄くひき、(1)の1/3量を流し入れて全体に広げる。周りがかたまってきたら奥側から手前に巻き、巻き終わったら奥側へ寄せる。

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3. 再びサラダ油をひき、同量の卵液を流し入れ、同様に焼く。残りの卵液も同様に焼く。巻きすで形を整え、食べやすい大きさに切って器に盛る。

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【スープ・汁】納豆汁
納豆を入れるとコクとトロミが出ます。小粒の納豆がおすすめ。

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調理時間：10分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

納豆  1パック 絹ごし豆腐  1/2丁
シメジ  1/4パック だし汁  400ml
みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2
七味唐辛子  適量

【下準備】

絹ごし豆腐は1cm角に切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁、絹ごし豆腐、シメジを入れて中火で3分程煮る。火を弱めてみそを溶き入れ、納豆を加えて菜ばしでほぐす。ネギを加えて器に注ぎ、七味唐辛子を振る。

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