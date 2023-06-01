田中碧は７戦連続で出番なし。鎌田大地は過密日程のなか80分IN。リーズは後半丸々10人もパレスと０−０、残留へ貴重な勝点１

田中碧は７戦連続で出番なし。鎌田大地は過密日程のなか80分IN。リーズは後半丸々10人もパレスと０−０、残留へ貴重な勝点１