田中碧は７戦連続で出番なし。鎌田大地は過密日程のなか80分IN。リーズは後半丸々10人もパレスと０−０、残留へ貴重な勝点１
現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと、田中碧が所属する15位のリーズが前者のホームで対戦した。
直近のリーグ戦６試合連続で出番がない田中に加え、パレスはカンファレンスリーグの影響で過密日程のなか、鎌田もベンチスタートとなった。
風が強く吹く状況下で、互いにチャンスを作るが、中々ゴールを奪えない。45分にはヒューズのハンドでリーズがPKを獲得。しかし、短い助走で蹴ったキャルバート＝ルーウィンは枠の左に外してしまう。
リーズにとって痛恨の事態は続く。直後の45＋５分にはグドムンドソンが２枚目のイエローカードを受け、退場となる。
数的優位となったパレスは攻勢をかけるも、依然として１点が遠い。78分にはショートコーナーからレルマがヘッドでネットを揺らし、ついに均衡を破ったと思われたが、オフサイドで得点は認められない。
フラストレーションを溜め込むパレスは、80分についに鎌田と10番のジェレミ・ピノを投入する。
ただ、その後もスコアは動かず、０−０でタイムアップ。より降格の危機にあるリーズにとっては、数的不利のなか貴重な勝点１となった。
なお、またしても田中に出場機会は訪れず、７戦連続で出番なしとなったため、日本代表対決は実現しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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直近のリーグ戦６試合連続で出番がない田中に加え、パレスはカンファレンスリーグの影響で過密日程のなか、鎌田もベンチスタートとなった。
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数的優位となったパレスは攻勢をかけるも、依然として１点が遠い。78分にはショートコーナーからレルマがヘッドでネットを揺らし、ついに均衡を破ったと思われたが、オフサイドで得点は認められない。
フラストレーションを溜め込むパレスは、80分についに鎌田と10番のジェレミ・ピノを投入する。
ただ、その後もスコアは動かず、０−０でタイムアップ。より降格の危機にあるリーズにとっては、数的不利のなか貴重な勝点１となった。
なお、またしても田中に出場機会は訪れず、７戦連続で出番なしとなったため、日本代表対決は実現しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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