ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本・水俣市で震度4、津波の心配なし 熊本・水俣市で震度4、津波の心配なし 熊本・水俣市で震度4、津波の心配なし 2026年3月16日 0時59分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁によりますと、14日午後11時10分ごろ、熊本県水俣市で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 大学, 老人ホーム, ダイス, 生花, ホテル, 訪問介護, 神事, 沖縄, 住宅