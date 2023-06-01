上田綺世が２戦連続２ゴールの活躍！ フェイエノールトは２−１でエクセルシオールに逆転勝利！ 渡辺剛はメンバー外
現地３月15日、エールディビジ第27節で上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトが15位のエクセルシオールとホームで対戦した。
前節２得点の上田が先発、怪我の影響で渡辺がメンバー外となったフェイエノールトは序盤、相手に攻め込まれる展開が続いたなか、12分に最初のシュートチャンスを迎える。ボックス手前のやや右寄りからファン・インボムが強烈なミドルを放つも、相手GKの好守に阻まれた。
すると28分に先制点を献上。GKファン・ガッセルのロングフィードを受けたザグルに巧みな個人技から右足のシュートを流し込まれた。
ホームチームはビハインドを負った直後に決定機。左からのボスのクロスに反応した上田がヘディングシュートを放つもGKファン・ガッセルの好セーブに遭う。さらにスターリングが際どいシュートを狙ったが、またしてもエクセルシオール守護神に阻まれた。このまま０−１で前半を終える。
迎えた後半、フェイエノールトは49分にチャンスを創出。タルガリンのスルーパスに抜け出した上田が左足のシュートを流し込んだが、オフサイドの判定で得点は認められず。
それでも58分、左からのボスのクロスをボックス内で上手く収めた上田がアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らした。
さらにその直後の59分にはスターリングの絶妙なスルーパスに抜け出した上田が冷静に流し込んで勝ち越し弾を奪った。
81分に上田が交代したフェイエノールトは最後までリードを守り切り、このまま２−１で勝利。３試合ぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スターリングのスルーパスから上田綺世が鮮やかな逆転弾！
前節２得点の上田が先発、怪我の影響で渡辺がメンバー外となったフェイエノールトは序盤、相手に攻め込まれる展開が続いたなか、12分に最初のシュートチャンスを迎える。ボックス手前のやや右寄りからファン・インボムが強烈なミドルを放つも、相手GKの好守に阻まれた。
ホームチームはビハインドを負った直後に決定機。左からのボスのクロスに反応した上田がヘディングシュートを放つもGKファン・ガッセルの好セーブに遭う。さらにスターリングが際どいシュートを狙ったが、またしてもエクセルシオール守護神に阻まれた。このまま０−１で前半を終える。
迎えた後半、フェイエノールトは49分にチャンスを創出。タルガリンのスルーパスに抜け出した上田が左足のシュートを流し込んだが、オフサイドの判定で得点は認められず。
それでも58分、左からのボスのクロスをボックス内で上手く収めた上田がアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らした。
さらにその直後の59分にはスターリングの絶妙なスルーパスに抜け出した上田が冷静に流し込んで勝ち越し弾を奪った。
81分に上田が交代したフェイエノールトは最後までリードを守り切り、このまま２−１で勝利。３試合ぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スターリングのスルーパスから上田綺世が鮮やかな逆転弾！