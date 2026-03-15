試合後、会見に臨む井端監督（１５日）＝片岡航希撮影

写真拡大

　野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を逃した日本代表の井端弘和監督（５０）が１５日、今大会限りで退任する意向を示した。進退について「結果がすべてなので」と語った。