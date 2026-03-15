ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 侍ジャパン井端弘和監督が退任の意向…「結果がすべてなので」 侍ジャパン井端弘和監督が退任の意向…「結果がすべてなので」 侍ジャパン井端弘和監督が退任の意向…「結果がすべてなので」 2026年3月16日 0時39分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を逃した日本代表の井端弘和監督（５０）が１５日、今大会限りで退任する意向を示した。進退について「結果がすべてなので」と語った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 速球と低めの落ちる球の対策練ったベネズエラ、勝負所で速球の精度が落ちた日本…鹿取義隆の目 「出ているだけ、という試合が多すぎた」「何もできず終わってしまった」…戦い終えた侍ジャパンコメント集 「優勝以外は失敗」大谷翔平が最後の打者に、「先頭打者本塁打返し」の離れ業も…２８年ロス五輪で雪辱に意欲 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 井の頭線, 京王線, イベント, 明治大学, 慰霊祭, 工場, 介護, 葬祭, 寺田屋