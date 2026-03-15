“ミラクル・レスター”のメンバーが現役復帰、24年引退DFが英12部相当クラブでプレー
2015-16シーズンにプレミアリーグ制覇を果たしたレスター・シティの元DFダニー・シンプソンが、39歳で現役復帰を果たした。イングランド12部相当のクラブでプレーしたという。英『ザ・サン』が伝えた。
シンプソンはマンチェスター・ユナイテッドのファンチャンネルが運営するクラブ、ストレットフォード・パドックの一員として試合に出場した。チェシャー・アソシエーション・フットボールリーグ(リーグ1/英12部相当)の試合でチードル・ヒース・ノマッズ・リザーブと対戦し、先発出場。会場となったプロジェクト・ソーラー・スタジアムで行われた試合はストレットフォード・パドックが5-3で勝利した。
シンプソンは2003年にマンチェスター・Uのアカデミーに加入し、06年にトップチーム昇格。ただトップチームでは4年間で公式戦8試合の出場にとどまり、アントワープ、サンダーランド、イプスウィッチ、ブラックバーン、ニューカッスルなどへの期限付き移籍を経験した。
10年にニューカッスルへ完全移籍すると主力として定着し、公式戦138試合に出場。13年にQPRに移籍した後、14年にレスターへ加入した。
そして15-16シーズンには、クラウディオ・ラニエリ監督の下で岡崎慎司氏らとともに、プレミアリーグ優勝を成し遂げたレスターの一員として活躍。右サイドバックの主力として公式戦133試合に出場した。
レスター退団後はハダースフィールド、ブリストル・シティ、マクルズフィールドなどでプレーし、24年に現役引退。引退後は解説者やインフルエンサーとして活動し、ボクシングイベントにも参加していた。
今回所属したストレットフォード・パドックは、マンチェスター・U系YouTubeで知られるスティーブン・ハウソンが創設したクラブで、同氏が監督も務めている。なお、シンプソンが今後も同クラブでプレーを続けるかどうかは現時点で明らかになっていないという。
シンプソンはマンチェスター・ユナイテッドのファンチャンネルが運営するクラブ、ストレットフォード・パドックの一員として試合に出場した。チェシャー・アソシエーション・フットボールリーグ(リーグ1/英12部相当)の試合でチードル・ヒース・ノマッズ・リザーブと対戦し、先発出場。会場となったプロジェクト・ソーラー・スタジアムで行われた試合はストレットフォード・パドックが5-3で勝利した。
10年にニューカッスルへ完全移籍すると主力として定着し、公式戦138試合に出場。13年にQPRに移籍した後、14年にレスターへ加入した。
そして15-16シーズンには、クラウディオ・ラニエリ監督の下で岡崎慎司氏らとともに、プレミアリーグ優勝を成し遂げたレスターの一員として活躍。右サイドバックの主力として公式戦133試合に出場した。
レスター退団後はハダースフィールド、ブリストル・シティ、マクルズフィールドなどでプレーし、24年に現役引退。引退後は解説者やインフルエンサーとして活動し、ボクシングイベントにも参加していた。
今回所属したストレットフォード・パドックは、マンチェスター・U系YouTubeで知られるスティーブン・ハウソンが創設したクラブで、同氏が監督も務めている。なお、シンプソンが今後も同クラブでプレーを続けるかどうかは現時点で明らかになっていないという。
Honoured to have a Premier League winner putting on the shirt today.— Stretford Paddock FC (@SPaddockFC) March 14, 2026
Great to welcome Danny Simpson to Stretford Paddock FC ⚽@StretfordPaddck @MrStephenHowson pic.twitter.com/wbyiZXb3ao